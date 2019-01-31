Pixel 3a XL Lite Geekbench'te Görüldü
Geekbench'te ortaya çıkan bir rapor, Google'ın söylentilere konu olan orta seviye Pixel modeline ait olabilir!
- Doğan Kürşat Aktaş
Yeni keşfedilen bir Geekbench raporu, potansiyel olarak bir Google'a ait orta seviye bir cihaz olacak olan bir modelin performansı hakkındaki detayları ortaya çıkardı. Ayrıca raporda karşılaşılan bir isim, yeni bir isimlendirme stratejisini de açığa çıkarmış olabilir. Geekbench dosyası, ilgi çekici bir model ismini karşımıza çıkarıyor: Google Pixel 3a XL.
Geekbench raporunda rastlanılan performans testi, tek çekirdekte 1640 ve çoklu çekirdekte 4973 puan alan bir işlemciye işaret ediyor. Bu rakamlar, Google Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL modellerinin aynı testten aldığı puanların yarısından biraz fazlasına tekabül ediyor.
Maalesef Geekbench dosyasında bu puanları alan sekiz çeirdekli Snapdragon işlemcisinin ismi bulunmuyor ancak işlemcinin mimarisine dair detaylar mevcut. 1.71GHz frekansında çalışan işlemci, ARM mimarisi 8 varyant 6 parça 2050 revizyon 13 numarasına sahip. PhoneArena'ya göre bu özellikler, cihazda bir Snapdragon 710 işlemcisinin bulunduğuna işaret ediyor. Bu bilgi, Pixel 3 Lite/3a hakkında daha önce de ortaya çıkan bir söylentiyi doğrulaması açısından dikkat çekici nitelikte.
Bu bilgiler, cihazın standart bir Pixel amiral gemisi ile baş başa performans göstermeyeceğini kanıtlar nitelikte. Pixel 3 ve 3 XL modellerinde bulunan Snapdragon 845 serisi işlemci, çoklu çekirdek skoru ile 8000 puanı geride bırakıyor. Bu ise Google'ın bütçe dostu modelinde Apple'ın iPhone XR stratejisinin aksine performanstan ödün verme yolunu tercih ettiğini gösteriyor.
Geekbench dosyası aynı zamanda Pixel 3a XL modelinin RAM konusunda amiral gemisi modellerinden taviz vermeyerek 4GB RAM taşıyacağını müjdeliyor. Bu özellik, Google'ın diğer telefonlarında olduğu gibi rakip üreticilerin amiral gemilerinde bulunan en az 6GB RAM miktarına göre zayıf görünebilir ancak bu RAM kapasitesinin bir orta sınıf cihaz için oldukça yeterli olduğunu da söylemek gerekiyor.
Söz konusu performans testinin sağladığı bilgilerin doğruluğunu ancak zaman gösterecek. Fakat yine de elimizde bulunan bilgilerin Google'ın geliştirdiği ve orta seviyede konumlanacak bir akıllı telefon modeli tablosunu doğru olarak çizdiğini söyleyebiliriz.
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