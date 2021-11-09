Pixel 6'nın Parmak İzi Sensörü Can Sıksa da, Google'ın Bir Savunması Var!

Google, yeni Pixel 6 telefonunda parmak izi sensörünün yavaş çalışmasını savundu. Şirket, bunun "gelişmiş güvenlik" sebebiyle olduğunu iddia ediyor!

  • Ercan Uğurlu
Pixel 6 neden yavaş? Google'dan Açıklama Geldi!

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