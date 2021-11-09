Pixel 6'nın Parmak İzi Sensörü Can Sıksa da, Google'ın Bir Savunması Var!

Google'ın yeni akıllı telefonu Pixel 6, geçtiğimiz ekim ayında tanıtılmıştı. Tanıtım sonrasında gelen ilk inceleme raporları bir yandan, telefonu satın alan kullanıcılardan gelen ilk yorumlar da özellikle parmak izi sensörünün yavaş çalıştığına işaret ediyordu. Konuyla ilgili Google'dan açıklama gecikmedi.
Google'ın açıklamasına göre, Pixel 6'daki sensörün yavaş çalışmasının sebebi, sensörde gelişmiş güvenlik algoritmalarının kullanılması. Google, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Zorluk için üzgünüz. Pixel 6 parmak izi sensörü, gelişmiş güvenlik algoritmaları kullanır. Bazı durumlara bu ek korumalar sebebiyle doğrulama daha uzun sürebilir veya sensöre doğrudan temas gerekebilir" denirken, daha ayrıntılı bir açıklamada bulunmadı.
We're sorry for the hassle. The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor. Try troubleshooting steps: https://t.co/uTbifE5Uyo. Thanks. ^Levi— Made By Google (@madebygoogle) November 6, 2021
Pixel 6'da kullanılan parmak izi sensörü, optik sensöre dayanıyor. Ancak Reddit'teki kullanıcıların yorumlarıan göre OnePlus 9'da da optik sensör yer alıyor ve buna karşın OnePlus 9'daki sensörün daha hızlı çalıştığını savunuyorlar. Google'ın bunu bir yazılım güncellemesiyle çözebileceği düşünülse de, şu an için daha çok durumu savunma yolunu seçtiği açık.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın