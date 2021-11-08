Squid Game, Netflix'teki 1. sırasını Hırsızlar Ordusu filmine kaptırdı!

Squid Game dizisi Netflix Türkiye TOP 10 listesinde haftalardır birinci sıradaki yerini koruyordu. Yayınlandığı günden bu yana binlerce kişi tarafından izlenen ve Netflix Türkiye'nin TOP 10 listesinde zirvede yer alan dizi, artık 2. sırada yer alıyor.
Netflix Türkiye TOP 10 Listesinde Birinci Sıra Hırsızlar Ordusu'nun
29 Ekim 2021'de yayınlanan Hırsızlar Ordusu (Army of Thieves) filmi, Netflix Türkiye'de 1. sırada yerini aldı. Yayınlandığı günden bu yana Netflix'te en çok izlenen yapım olan Hırsızlar Ordusu, Zack Snyder'ın en iddialı işlerinden biri olan Ölüler Ordusu'nun öncesini konu ediniyor.
Hırsızlar Ordusu Filmi Konusu Nedir?
Ölüler Ordusu'nun öncesini konu alan filmde, küçük bir kasabada banka memurluğu yapan Dieter'e gizemli bir kadın bir teklifte bulunur ve Interpol'un en çok aranan suçlularından oluşan bir ekibe katılmasını ister.
Suçlulardan oluşan bu ekip, Avrupa'nın farklı bölgelerinde yer alan ve yüksek güvenlikleriyle ünlü olan kasaları soyar. Dieter, ekibe katılmayı kabul eder.
Hırsızlar Ordusu Oyuncuları
Başroldekiler:
- Matthias Schweighöfer, (Zack Snyder'ın "Ölüler Ordusu" evreninde geçen filmin yönetmeni Dieter karakterini de canlandırmıştı)
- Nathalie Emmanuel,
- Ruby O. Fee
Oyuncu Kadrosunda Yer Alan Diğer İsimler:
- Stuart Martin
- Guz Khan
- Jonathan Cohen
- Noémie Nakai
- Andreas "Nowi" Nowak
- Christian Steyer
- Dan Bradford
- Tonya Graves
- Trent Garrett
Yapımda Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj seçenekleri mevcut. Tür olarak Almanya yapımları, komediler, gerilim filmleri arasında yer alıyor.
Hırsızlar Ordusu Fragman
Hırsızlar Ordusu | Resmi Fragman | NetflixZack Snyder imzalı Ölüler Ordusu’nun öncesinde neler yaşandığını merak eden var mı? Her şey, gizemli bir kadının, küçük bir kasabada banka memurluğu yapan Dieter’e Interpol'un en çok aranan suçlularından oluşan bir ekibe katılmayı teklif etmesiyle başladı. Plan, Avrupa’nın farklı yerlerinde bulunan ve yüksek güvenlikleriyle efsaneleşmiş bir dizi kasayı soymaktı. İşte, Dieter'in macerası böyle başladı.
Hırsızlar Ordusu, 29 Ekim’de tüm dünyada Netflix’te.
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Hırsızlar Ordusu | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial
Hırsızlar Ordusu | Resmi Tanıtım Fragmanı | NetflixZack Snyder imzalı Army of the Dead'in öncesinde yaşananları anlatan filmde, gizemli bir kadın küçük bir kasabada banka memurluğu yapan Dieter'a Interpol'un en çok aranan suçlularından oluşan bir ekibe katılmasını teklif eder. Ekibin planı Avrupa'nın farklı yerlerinde bulunan ve yüksek güvenlikleriyle efsaneye dönüşmüş bir dizi kasayı soymaktır. Böylece Dieter hayatının macerasına sürüklenir.
Hırsızlar Ordusu çok yakında, sadece Netflix'te.
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Hırsızlar Ordusu | Resmi Tanıtım Fragmanı | NetflixürkiyeOfficial
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