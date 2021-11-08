Squid Game, Netflix'teki 1. sırasını Hırsızlar Ordusu filmine kaptırdı!

Yayınlandığı günden bu yana binlerce kişi tarafından izlenen ve Netflix Türkiye Top 10 listesinde 1. sırada olan Squid Game, zirveyi Hırsızlar Ordusu filmine kaptırdı.