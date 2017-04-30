Piyasanın Kralı, Amiral Gemileri Değil!

Akıllı telefon satışları yükselişte, ancak bunun nedeni, aklınıza geldiği gibi, yeni amiral gemileri değil!

Akıllı Telefon Satışları Yükselişte!

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