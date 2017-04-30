Piyasanın Kralı, Amiral Gemileri Değil!
Akıllı telefon satışları yükselişte, ancak bunun nedeni, aklınıza geldiği gibi, yeni amiral gemileri değil!
Samsung'un Galaxy S8 henüz piyasaya sürülmeden önce telefon üreticileri arasında birinci sıraya oturduğu ortaya çıktı. IDC'nin üç aylık raporu, Samsung'un yüzde 22,8 pazar payı ile listelere damga vurduğunu söylüyor.
Samsung, Galaxy Note 7'yi geri çağırmasına yol açan fiyaskoya rağmen dünya çapında yaklaşık 3 milyon üst seviye telefon satmayı başardı. Bu sayıda Galaxy S7'lerin, J ve A serisinin iyi satışlarının büyük katkısı var. Dikkat çeken bir başka detay, akıllı telefon sevkiyatının artması ve bunun sebebinin Samsung olmaması.
IDC'ye göre global sevkiyatın artmasında Huawei, Oppo ve Vivo'nun etkisi oldu. Listedeki akıllı telefon üreticileri arasında üç Çinli üretici, Samsung ve Apple'ın gerisinde sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada yer aldılar. Asya dışında az tanınan Oppo ve Vivo, yüzde 12,6'lık global pazar payı elde etmeyi başardı. Çift kameralı, üst seviye P10'u üreten Huawei ise, yılın ilk çeyreğinin ardından yüzde 10'a çok yaklaştı. Son olarak Apple'ın payının yüzde 14,9 olduğunu söyleyelim.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın