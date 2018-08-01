Plantronics BackBeat Go 600 Kutusundan Çıkıyor
Sportif görünümlü ve kullanışlı bir Bluetooth kulaklık arayanlara sunulan Plantronics BackBeat Go 600'ü kutusundan çıkartıyoruz.
Plantronics, geçtiğimiz mayıs ayında yeni kulaklık modeli BackBeat GO 600'ü Türkiye pazarına sunmuştu. Çok geçmeden bu yeni kulaklığı elbette bize de ulaştı ve bugün , hemen yukarıdaki videomuzda kulaklığın kutusunu açıyoruz.
Plantronics BackBeat GO 600, BackBeat serisinin en yeni üyesi oluyor. Tek şarjla 18 saat kablosuz müzik iddiasında olan kulaklık, ayrıca kablolu olarak da kullanılabiliyor.
Plantronics'in gelişmiş ses teknolojisi ile üretilen BackBeat GO 600, tasarım ve konfor noktalarında da beklentiyi karşılayacak gibi görünüyor.
BackBeat GO 600 özellikleri ise şöyle:
- Ağırlık: 175 gr
- Bluetooth Versiyonu: Bluetooth 4.1
- Konuşma Süresi: 16 saate kadar
- Dinleme Süresi: 18 saate kadar
- Bekleme Süresi: 20 güne kadar
- Çalışma Mesafesi: 10 metre
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın