Plastik Ekran Koruyucu mu, Cam mı?

Telefonunuz için ekran koruyucu almak istiyorsunuz ancak cam ve plastik seçenekler kafanızı karıştırdı. Canınızı sıkmayın, bu yazımızı okuyun...

Plastik Ekran Koruyucu mu, Cam mı?

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