Plastik Ekran Koruyucu mu, Cam mı?
Telefonunuz için ekran koruyucu almak istiyorsunuz ancak cam ve plastik seçenekler kafanızı karıştırdı. Canınızı sıkmayın, bu yazımızı okuyun...
Küçük bir servet yatırdığınız yeni telefonunuzun ekranını çiziklere karşı korumak istiyorsunuz. Ne de olsa çizikli bir ekran, gıcır gıcır görünen telefonunuzun havasını bozabilir. Peki plastik ekran koruyucu mu kullanmalısınız, yoksa sık sık bahsini duyduğunuz cam ekran koruyucuları mı tercih etmelisiniz?
Tempered glass ("temperli cam") koruyucular, son birkaç senedir popüler hale geldiler. Fiyatları son yıllarda gerileyen bu koruyucular, çiziklere ve düşmelere karşı daha iyi bir koruma sunuyorlar. Üstelik bu koruyucularla ekranınıza daha yakın bir görünüm ve his elde ediyorsunuz, yani kullanılmaları çok daha rahat.
Plastik ekran koruyucuları ise çok daha ucuzlar. En ucuz plastik koruyucuları tercih etmeyin çünkü bu modeller kolayca çizilecektir. Plastik koruyucuların önemli bir farkı, cam koruyucular genellikle 0,3 - 0,5 mm arasında bir kalınlığa sahipken plastiğin 0,1 mm kalınlıkta olması.
Cam ekran koruyucular, his olarak gerçek ekrana daha benzer bir deneyim sunuyor. Bununla birlikte cam koruyucular, biraz daha kalın olduğu için daha dışarıdan kolay fark edilecektir.
Ekran koruyucuyu telefona yapıştırma işine gelirsek, plastik koruyucuları daha önce denediyseniz, bunları yapıştırmanın çok zor olduğunu bilirsiniz. Cam ekran koruyucuların birkaç türü olsa da, onları yapıştırmak genellikle daha kolay.
Sonuç olarak hangi koruyucuyu alırsanız alın, cihazınıza uygun koruyucuyu seçtiğinizden emin olun. "Aynı görünüyor", "uyacak gibi" fikirlerini aklınızdan geçirmeyin, bunu yaptığınızda pişman olacağınızı, kılıfın zaman içinde gevşeyeceğini veya rahatsız edecek bir şekil alabileceğini söyleyelim.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın