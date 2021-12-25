Platin Bilişim'den 2022 Siber Güvenlik Trend Raporu

Platin Bilişim Fusion SOC Güvenlik Operasyonları Merkezi uzmanları, 2022 yılına ait siber tehdit ve veri güvenliği trendlerini raporladı. Platin Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Yener Yanç'ın verdiği bilgiye göre, BT altyapısının en zayıf halkası konumundaki şirket çalışanları, gelişen yeni teknolojilere rağmen siber savunmada en büyük tehdit olmaya devam edecek.

Platin Bilişimden 2022 Siber Güvenlik Trend Raporu

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