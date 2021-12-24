BioNTech'in Geliştirdiği Kanser Aşısında Faz 2 Testlerine Başlanıyor!

BioNTech'in bir süredir Faz 1 testlerini gerçekleştirdiği özelleştirilmiş mRNA kanser aşısı, ABD'deki bir hastaya, kısa bir süre önce atlattığı üçüncü evre kolon kanserinin nüksetmesini önleyeceği ümidiyle uygulanması ile birlikte Faz 2 testlerine geçti. Teksas'tan 47 yaşındaki Omar Rodriguez, BioNTech'in dünya çapında en ölümcül ikinci kanser olan kolorektal kanserin 20'ye kadar mutasyonunu hedefleyen, hastaya özel kanser antijen tedavisini alan ilk kişilerden biri olacak. Bir NBC News raporuna göre, önceki Faz 1 denemelerinde bir bağışıklık hücresi tepkisini indükleyerek umut vaat etti.
Aşı, yaygın olarak başarılı olan COVID-19 aşısına benzer bir teknoloji kullanıyor, ancak bu sefer bağışıklık sistemine virüsler yerine kanser büyümelerine karşı koymayı öğretiyor. Hastanın tümörünün bir örneğini alınarak, aşı, bu spesifik kanserin mutasyon profilini hedef alacak şekilde geliştiriliyor ve bağışıklık sistemini kanserli hücrelerin yüzeyindeki proteinleri hedeflemesi için eğitiyor.
Sürecin gelişmesi yaklaşık altı hafta sürüyor ve katılımcılar daha sonra dört yıllık deneme süresi boyunca düzenli dozlar alıyor. Altı hafta boyunca haftada bir aşının ardından iki haftada bir aşı ve son olarak birkaç haftada bir aşı uygulanıyor. Katılımcılar, tümörleri cerrahi olarak çıkarılmış veya kemoterapi görmüş, nüks riski yüksek kolorektal kanser hastaları arasından seçiliyor. Bu insanların yüzde 30 ila 40 arasındaki önemli bir kısmının kanserleri genellikle iki ile üç yıl arasında nüksediyor ve aşının hedefi de bu tekrarları sona erdirmek. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İspanya ve Belçika'da başlatılan testlerin, yaklaşık 200 hastayı içermesi planlanıyor.
BioNTech'in Kurucu Ortağı ve Baş Tıbbi Sorumlusu M.D. Özlem Türeci yaptığı açıklamada, "Bu deneme, hastalara özelleştirilmiş immünoterapileri getirme çabalarımızda önemli bir adımdır" diyor ve devam ediyor: "Birçok kanser, hasta ameliyattan sonra başlangıçta tümörsüz görünecek şekilde ilerler, ancak bir süre sonra başlangıçta görünmez olan tümör odakları büyür ve metastaz oluşturur. Kolorektal kanserli hastalarda yapılan bu klinik çalışmada, kan testi ile yüksek riskli hastaları belirlemeyi ve özelleştirilmiş bir mRNA aşısının bu tür nüksleri önleyip önleyemeyeceğini araştırmayı amaçlıyoruz."
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