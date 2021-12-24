BioNTech'in Geliştirdiği Kanser Aşısında Faz 2 Testlerine Başlanıyor!

BioNTech'in geliştirdiği mRNA kanser aşısından umut verici haberler geliyor. Faz 1 testleri tamamlandı; Faz 2 denemelerine geçiliyor!

  • Levent Öztürk
BioNTech'in mRNA kanser aşısı Faz 2ye geçti!
Shutterstock

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