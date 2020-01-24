Play Store Uyarılarını Geri Getiren Uygulama

Google'ın Android'de tarihe gömdüğü özellik, bu uygulamayla isteyenlere geri geliyor!

Play Store Uyarılarını Geri Getiren Uygulama

Play Store, gün ortasında kafanızı karıştırmamak için uygulama güncelleme uyarılarını artık göstermiyor. Bu çoğu kullanıcı için olumlu bir gelişme olsa da, bazı kullanıcılar yüklenen uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bir Reddit kullanıcısı, Google Play Store'un kaldırılan uyarılarını geri getiren bir uygulama geliştirdi.

Reklam göstermeyen, açık kaynaklı AppNotifier, Google Play uygulamasının önceden gösterdiğine benzer güncelleme uyarıları gösteriyor. Google Play artık bu uyarıları göstermediğinden, AppNotifier yüklenen ve güncellenen uygulamaları takip ediyor ve bir değişiklik algıladığında bildirim gösteriyor. Uygulamaları Play Store dışından yükleyenler için uyarı almaya yönelik bir seçenek de bulunuyor.

AppNotifier'ı Google Play Store'dan indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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