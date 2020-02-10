PlayStation 1'den Bugüne, Tüm PlayStation Tanıtımları!

PlayStation 4 satışlarıyla büyük bir başarı yakalayan Sony, bir sonraki konsolu için formda ve hazır görünüyor. PlayStation 5 hakkında gelen bilgiler ise yeni konsolun gizemini henüz ortadan kaldırmadı.
Nintendo'nun Switch'in satışları adeta çılgınca devam ederken Microsoft, şu sıralar Xbox One Series X ile Sony karşısında yeni bir savaşa hazırlanıyor. Sony'nin yeni nesil donanımları hakkında bir fikir sahibi olabilmeniz için önceki PlayStation tanıtımlarını gözden geçirdik.
PlayStation
Çıkış tarihi: 3 Kasım 1994
Satış: 102,49 milyon
Sony, oyun alanına ilk kez Nintendo ile kurduğu Play Station'ın dışına çıkarak girmişti. Sony ve Ken Kutaragi (daha sonra Sony Computer Entertainment CEO'su olacak), kendi PlayStation konsolu üzerindeki çalışmalarını sürdürdü. Nintendo, farkında olmadan en büyük rakiplerinden birinin oluşmasına yol açmıştı.
Sony'nin kartuş yerine CD-ROM sürücüleri tercih etmesi, rakiplerden ayrılmasını sağlamış ve Sony'nin gelecekteki konsollarının önünü açmıştı.
PlayStation 2
Çıkış tarihi: 4 Mart 2000
Satış: 155 milyon
100 milyon PlayStation satan Sony, konsolun yeni sürümünü sumaya hazırdı. Yeni konsol, 1 Mart 1999'da kapalı kapılar arkasında belirli kişilere gösterildi. PlayStation 2, tam olarak Tokyo Game Show'da eylül ayında tanıtıldı.
Geriye yönelik uyumluluk sunan konsol, bir DVD sürücüye, internet bağlantısına ve alışılmadık dikey bir yapıya sahipti. Bizleri DualShock 2 ile tanıştıran konsol, 8MB bellek ve Dark Cloud, A-Train, Tekken Tag Tournament, Gran Turismo 3 ve Eternal Ring gibi oyunlarla satışa çıkıyordu.
PlayStation 3
Çıkış tarihi: 11 Kasım 2006
Satış: 155 milyon
16 Mayıs 2005'te E3'te Ev sahipliği Sony başkan ve eş-CEO'su Kazuo "Kaz" Hirai tarafından yapılan garip etkinlikte, Killzone 2, MotorStorm ve Fight Night Round 4 gibi oyunlar bir sene önceden görüntülenmişti. Konsolun 599 dolarlık yüksek çıkış fiyatı, bugün Sony'nin başını hala ağrıtıyor.
PlayStation 4
Çıkış tarihi: 15 Kasım 2013
Satış: 106 milyon (ve devam ediyor)
E3'ten ilk kez uzak duran Sony'nin PlayStation 4 duyurusu, 20 Şubat 2013'te New York'ta yapılan ilk PlayStation Meeting ile canlı olarak yayınlanmıştı. İki saatlik etkinlikte Ubisoft, Square Enix, Activision, Capcom ve Blizzard'ın tamamı, konsolu desteklemek için bir araya gelmişlerdi.
Sony daha sonra haziranda E3'e geri döndü ve PlayStation'ın tasarımını ve daha uygun fiyatını gösterdi.
PlayStation 5
Tanıtım tarihi: 2020 sonu
Sony, PS4'ün tanıtımının yedi sene sonrasında yeni bir PlayStation tanıtmaya hazırlanıyor. Üst üste ikinci kez E3'ü atlayan Sony, konsolun detaylarını muhtemelen yakın bir tarihte açıklayacak. Sızıntılara bakacak olursak, PlayStation 5'in tanıtımı şubat veya martta gerçekleşebilir.
Konsolla beraber çıkacak oyunlara baktığımızda, Horizon: Zero Dawn, Spider-Man ve God of War gibi oyunların tanıtılması bekleniyor. Bunların yanında elbette Naughty Dog'un yeni projesi, Knack 3 gibi gelip gelmeyeceği merak edilen oyunlar var
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