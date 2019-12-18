PlayStation 4 Kontrolcüsüne Arka Düğme Aksesuarı

Sony, DualShock 4 oyun kontrolcüsü için yeni bir "arka düğme aksesuarı" satacağını duyurdu. Aksesuar, PS4'ün oyun kumandasına iki düğme daha ekliyor.
Resmi adı "DualShock 4 Back Button Attachment" olan yeni aksesuar, "başkalarıyla rekabet etmeyi seven her tür yetenek seviyesine" hitap ediyor. DualShock 4'ün arkasına eklenebilen cihaz, düğmelerini kişiselleştirmenize ve programlamanıza izin veriyor. Düğmeler, üçgen, R1, R2 gibi 16 farklı eylemle görevlendirilebiliyor.
Introducing the DualShock 4 Back Button Attachment, launching January 23: https://t.co/TXugEMR04u pic.twitter.com/NOnxtpMRTG— PlayStation (@PlayStation) 17 Aralık 2019
Aksesuarın üzerinde düğme programlamayı kolayca yapmanızı sağlayan bir OLED ekran bulunuyor. Bir başka düğme ise arka düğmelerin görevini kolayca değiştirmenize izin veriyor. Üç farklı profili cihaz üzerinde saklayabiliyorsunuz. Bunun yanında cihaz üzerinde kulaklık bağlamanızı sağlayan bir yuva da var.
23 Ocak 2020'de ABD ve Kanada'da piyasaya sürülecek olan Back Button Attachment'ın fiyatı, 29,99 dolar olarak açıklandı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın