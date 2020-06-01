PlayStation 4 Oyunları, PlayStation 5'te de Oynanabilecek mi?

PlayStation 5 için artık son viraja girdik. Tüm oyun severler, Sony'nin 4 Haziran günü gerçekleştireceği etkinliğe kitlenmiş durumda. Yalnızca birkaç gün sonra PlayStation 5'i görecek ve özelliklerini hep beraber Sony'den dinleyeceğiz. 4 Haziran Perşembe akşamı saat 23:00'te gerçekleşecek olan etkinliği bizler de canlı olarak sizlere aktaracağız.
Tanıtıma az bir süre kala Sony cephesinden PlayStation 5 ile ilgili yeni gelen haberler arasında ise, geri uyumluluk için düğmeye basıldığını görüyoruz. Daha önce de çokça konuşulan geri uyumluluk konusu, artık işleme alınmış durumda. Sony, geliştiricilere gönderdiği yeni mektubunda, 13 Temmuz'dan sonra piyasaya çıkacak olan tüm PlayStation 4 oyunlarının PlayStation 5 uyumlu olarak sertifikalanması gerektiğini iletmiş.
Buna göre Ghost of Tsushima başta olmak üzere 13 Temmuz'dan sonra çıkacak olan PS4 ve PS4 Pro oyunları, PlayStation 5 ile uyumlu olarak piyasaya çıkacak.
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