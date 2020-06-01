PlayStation 4 Oyunları, PlayStation 5'te de Oynanabilecek mi?

Sony, çıkacak tüm yeni PlayStation 4 oyunlarının, PlayStation 5'te de oynanabilmesi için düğmeye bastı. Bundan sonra piyasaya çıkacak olan tüm PlayStation 4 oyunlarının, PlayStation 5'te de çalışması artık bir zorunluluk.