Sony'den Büyük İddia: PlayStation 5, PS4'ten 100 kat daha hızlı olacak

Sony, yeni SSD teknolojisi sayesinde, PlayStation 5'in PlayStation 4'ten neredeyse 100 kat daha hızlı olacağını söylüyor.

  • Levent Öztürk
"Yeni SSD'ye sahip PS5, 100 kat daha hızlı olacak"

İnanması güç olabilir ancak Sony, PS5'in özel SSD diski sayesinde PS4'e göre 100 kat daha hızlı olacağını söylüyor. Firma strateji toplantısında PlayStation 5'in hızının şu andaki nesil ile karşılaştırılması sorulduğunda Sony, resmi bir Sony belgesinde PS5'in "kullanıcılar için oyun deneyiminde devrim yapacağını" söyledi. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida da PS5'in özel SSD'sinin işlem hızlarını muazzam ölçüde arttıracağını belirtti.

Sony belgesinde de belirtildiği üzere oyunların hissinin geliştirilmesi için sadece çözünürlüğün değil, hızlarının da geliştirilmesi gerekiyor. PS5'in yaklaşık 100 katı hızlı olduğu söylenen yeni SSD'si ile oyun yükleme süreleri çok daha kısa olacak ve "oyuncular devasa oyun dünyalarında neredeyse anında hareket edebilecek."

Sony'nin uzun bir süredir SSD konusunda en önde ilerleyen isimlerden biri olduğu kesin. Yeni nesil SSD'nin yetenekleri ilk olarak bir karşılaştırma demosunda PS4 üzerinde Spider-Man ile gösterilmişti ve tüm oyun dünyası yavaşlamadan, anında aktarılabiliyordu. Oyun dünyalarının giderek büyümesi ile beraber daha büyük bir sorun haline gelen yükleme sürelerinin de SSD ile büyük ölçüde çözüleceği belirtiliyor.

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