PlayStation 4 Oyunu Satın Alırken Bu Logoya Dikkat Edin

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde PS4 oyunu satın almayı planlıyorsanız, alacağınız oyunlarda "PS5'e yükseltme mevcuttur" (orijinal haliyle "PS5 Upgrade Available") etiketinin bulunmasına dikkat edin. Sony'nin oyunların kapağının alt tarafına bu desteği gösteren mavi bir kutucuk eklemeye başladığı keşfedildi.
Etiket, fark edileceği üzere oyunun PS5'te de ücretsiz olarak oynanabileceği anlamına geliyor. Elbette oyunu PS5'e yüklediğinizde daha iyi grafiklerle karşılaşmayı bekleyebilirsiniz. PS4 için çıkacak her oyunda bu etiket bulunmayacak. Bunun üzücü örneklerinden bir tanesi, Activision'ın Call of Duty: Black Ops Cold War'u olacak. Remedy Entertainment'in oyunu Control'de ise PS5 desteği için Ultimate Edition'ı almanız gerekecek.
PS5 desteğiyle en çok memnun eden oyunların başlarında ise The Witcher 3 geliyor. Oyun, Xbox Series X ve Series S'i de destekleyecek ve ışın izleme, çok hızlı yüklenme gibi ek özelliklere sahip olacak. Son olarak Cyberpunk 2077 de ilerleyen zamanlarda PS5'e ücretsiz yükseltme alacak.
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