PlayStation 4 Tüm Zamanların İkniciliğine Yükseldi
PlayStation 4, tüm zamanların en çok satan konsolları listesinde ikinci sıraya yerleşti. Peki ama PS4'ün alt edemediği tek konsol hangisi?
Sony, yeni paylaştığı 2019 ikinci çeyrek mali raporunda PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro'nun toplam 2,8 milyon satış rakamına ulaştığını söyledi. Böylece satılan toplam PS4 sayısı, 102,8 milyon oldu.
Bu gösterişli sayılar, Sony PlayStation 4'ün ilk PlayStation'ın 102,49 milyonluk başarısını geçtiği ve en çok satan ikinci oyun konsolu olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte PS4, PlayStation 2'nin 155 milyonluk satış rakamının oldukça gerisinde. Nintendo Wii ise 101,63 milyon cihaz satışıyla dördüncü sırada bulunuyor.
Yeni nesil konsollar yaklaşırken, Sony'nin oyun gelirlerinde beklendiği gibi bir düşüş yaşandı. Geçen seneye göre firmanın oyun gelirleri yüzde 17, karı ise yüzde 28 düştü. Firma, bu mali yıl içerisinde 13,5 milyon PlayStation 4 sevk edeceğini tahmin ediyor.
PlayStation 5'in 2020'nin sonlarına doğru tanıtılacağını da düşünürsek, PS4'ün PlayStation 2'nin rekorunu geçmesi çok zor görünüyor.
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