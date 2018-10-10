PlayStation 5 Geliyor, Hem de Geri Uyumlulukla!

Ortaya çıkan bu patent, Sony'nin PlayStation 5 için önemli bir özellik planladığını gösteriyor.

PlayStation 5 geliyor, hem de geri uyumlulukla!

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