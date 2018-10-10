PlayStation 5 Geliyor, Hem de Geri Uyumlulukla!
Ortaya çıkan bu patent, Sony'nin PlayStation 5 için önemli bir özellik planladığını gösteriyor.
Uzunca bir süredir oyun severler tarafından beklenen oyun konsolu PlayStation 5, sonunda yüzünü göstermeye başlıyor. Kısa bir süre içinde PlayStation ve SIEE tarafından gelen art arda gelen açıklamalar, PlayStation 5 için umutlanmamıza sebep olmuşken, elbette bu umutları en az 2020 yılına kadar diri tutmamız gerekecek. Zira PlayStation 5'i 2020'den erken görmemiz oldukça sürpriz. Ancak o zamana kadar yeni oyun konsoluyla ilgili pek çok sevindirici haber duyacak gibiyiz. Bunlardan biri de şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınlanan 14 sayfalık patent örneğine göre, PlayStation 5 eski oyunları da çalıştırabilecek. Yani PlayStation 5 ile PlayStation 4 oyunlarını da oynayabileceğiz.
Bilindiği gibi PlayStation genelde, eski oyunların "Remastered" şeklinde yeni oyun konsoluna revize ediyor ve yeniden pazarlıyordu, ancak PlayStation 5 ile işler değişecek gibi görünüyor. Özellikle PlayStation 4 Pro ile açılan 4K ve HDR görüntü kapısı, PlayStation 5 ile devam edecek ve muhtemelen bu nedenle de olsun, PS5 geriye uyumluluk gösterecek. Elbette Sony'den şimdilik bu patent işiyle ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak patente göre bu iş bitmiş gibi görünüyor. Yine de son sözü Sony söyleyecek.
Son dönemde PlayStation için heyecanlı açıklamalar geliyor gerçekten. Mesela Sony'nin PlayStation platformu için çapraz platform desteği sunacak olması, PlayStation Classic'i aralık ayında satışa çıkaracak olması ve hatta PlayStation Network'de (PSN) kullanıcı adınızı değiştirebilme özelliği getirecek olması, gerçekten heyecan verici haberler. Özellikle sonuncusu, uzun yıllardır PlayStation oyuncularının beklediği bir haber. Tarihi ise henüz belli değil, ancak çok gecikmeyecektir kanaatindeyiz.
Ercan Uğurlu
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