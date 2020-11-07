PlayStation 5 Kutusundan Çıkıyor! İşte Kutudan Çıkanlar ve Özellikleri!

Ve sonunda PlayStation 5'i kutusundan çıkartıyoruz! İşte PlayStation 5 kutusundan çıkanlar, PlayStation Classic, PlayStation 2, PlayStation 3 ve PlayStation 4 ile kıyaslaması, DualSense karşılaştırmaları ve PS5 hakkında bilmeniz gereken her şey!

07 Kasım 2020 21:00

Ercan Uğurlu