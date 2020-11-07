PlayStation 5 Kutusundan Çıkıyor! İşte Kutudan Çıkanlar ve Özellikleri!

Uzunca bir süredir beklediğimiz PlayStation 5 sonunda elimize ulaştı! 12 Kasım tarihinde satışta olacak olan PlayStation 5 kutusundan neler çıkıyor, PlayStation 5 özellikleri neler ve çok merak edilen DualSense neye benziyor, hepsini yukarıdaki PlayStation 5 kutu açılım videosunda bulabilirsiniz.
Ayrıca sadece PlayStation 5'in kutusunu açmadık, röntgenini de çektik! Böylece PlayStation 5'in çok konuşulan soğutma sistemini de yakından görme şansımız oldu. Ayrıca bitmedi! PlayStation 5'i PlayStation Classic, PlayStation 2, PlayStation 3 ve PlayStation 4 Pro ile de karşılaştırdık.
Sözü daha fazla uzatmadan şimdi sizleri PlayStation 5 kutu açılış videosu ile baş başa bırakalım.
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