PlayStation 5 Kutusundan Çıkıyor! İşte Kutudan Çıkanlar ve Özellikleri!

Ve sonunda PlayStation 5'i kutusundan çıkartıyoruz! İşte PlayStation 5 kutusundan çıkanlar, PlayStation Classic, PlayStation 2, PlayStation 3 ve PlayStation 4 ile kıyaslaması, DualSense karşılaştırmaları ve PS5 hakkında bilmeniz gereken her şey!

  • Ercan Uğurlu
Oynat PlayStation 5 kutu açılımı! Ve sonunda PlayStation 5'i kutusundan çıkartıyoruz! İşte PlayStation 5 kutusundan çıkanlar ve PS5 hakkında bilmeniz gereken her şey!

Uzunca bir süredir beklediğimiz PlayStation 5 sonunda elimize ulaştı! 12 Kasım tarihinde satışta olacak olan PlayStation 5 kutusundan neler çıkıyor, PlayStation 5 özellikleri neler ve çok merak edilen DualSense neye benziyor, hepsini yukarıdaki PlayStation 5 kutu açılım videosunda bulabilirsiniz.

Ayrıca sadece PlayStation 5'in kutusunu açmadık, röntgenini de çektik! Böylece PlayStation 5'in çok konuşulan soğutma sistemini de yakından görme şansımız oldu. Ayrıca bitmedi! PlayStation 5'i PlayStation Classic, PlayStation 2, PlayStation 3 ve PlayStation 4 Pro ile de karşılaştırdık.

Sözü daha fazla uzatmadan şimdi sizleri PlayStation 5 kutu açılış videosu ile baş başa bırakalım.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Brand Week İstanbul zamanı geldi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 12 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL televizyon, akıllı saat imkanı
BİM 13 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HP laptop, OPPO cep telefonu fırsatı
Kış lastiği ne zaman takılmalı? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Günün En çok Okunanları
Bill Gates'ten bu dönemde okunması gereken 4 kitap önerisi!
PlatStation 5'te, Muhtemelen Bu Çözünürlükte Oyun Oynanamayacak
Wi-Fi 6 Teknolojisine Geçme Nedenleri
Yeni keşif! Bilim insanları evrenin keşfedilmemiş %40'lık bölümünü buldular
Razer Book 13 Duyuruldu! İşte Razer Book 13 Özellikleri ve Fiyatı!

 

 