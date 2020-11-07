PlayStation 5'in, Oyunlar İçin Ne Kadar Boş Alana Sahip Olduğu Ortaya Çıktı

PlayStation 5, kutusundan çıktığında oyunlar için ne kadar boş depolama alanına sahip olacak? Görünüşe göre cevap belli oldu ve bu cevap, hiç de beklendiği gibi değil.

  • Levent Öztürk
PS5'in gerçek depolama alanı ne kadar?

PlayStation 5'in ABD'de 12 Kasım tarihinde piyasaya sürülmesine yaklaşık bir hafta kala, konsolun SSD üzerinde ne kadar kullanılabilir alana sahip olacağı sorusu da cevaplandı. Konsolun ilk inceleme raporlarına göre, PS5 inceleme setleri, 825GB SSD üzerinde 667GB kullanılabilir alana sahip.

Önemli sistem dosyalarının da burada depolanıyor olmasından dolayı konsolların duyurulandan az kullanılabilir alana sahip olmaları her zaman beklenen bir durum. Hatta bunun kendi hafızasına sahip tüm elektronik cihazlar için geçerli olduğu söylenebilir.

Yine de, eğer daha önce 500GB depolama alanına sahip bir konsolun olduysa, bu 667GB'nin uzun bir süre dayanmayacağını tahmin edebilirsiniz ve PS5 oyunlarının, depolama anlamında oldukça yüksek gereksinimlerinin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Örneğin Sony'nin mağaza sayfasına göre Demon's Souls en az 66GB hafıza isterken, Spider Man: Miles Morales 50GB boş alana ihtiyaç duyuyor.

Yine de perakende satışa sunulan ilk PS5'i kontrol etmeden yayım anında kullanıcıların ne kadar alana sahip olacaklarını kesin olarak söylemek kolay değil.

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