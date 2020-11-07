PlayStation 5'in, Oyunlar İçin Ne Kadar Boş Alana Sahip Olduğu Ortaya Çıktı

PlayStation 5, kutusundan çıktığında oyunlar için ne kadar boş depolama alanına sahip olacak? Görünüşe göre cevap belli oldu ve bu cevap, hiç de beklendiği gibi değil.