PS5 İçin Özel Paneller Satmak İsteyen Şirket, Sony'nin Gazabına Uğradı

PlayStation 5 için özel paneller üreterek satmayı planlayan PlateStation isimli firma, Sony'nin gazabından kurtulamadı ve hayaller rafa kalktı.

  • Levent Öztürk
PlayStation 5 panellerine Sony engeli
Customize My Plates

Eğer PlayStation 5 hakkındaki haberleri takip ediyorsanız, Ekim ayının ortalarında PlateStation adlı bir firmanın ortaya çıkarak insanlara yeni konsollarını kişiselleştirmek için bir yol sunduğunu biliyor olabilirsiniz. Yeni firma, 40 dolar karşılığında PS5 sahibi olacak kişilere PS5'in standart beyaz panellerinin yerini alacak paneller satmayı planlıyordu. Bu paneller arasında kromatik gümüş, kiraz kırmızısı, siyah, mavi veya orman kamuflajı renklerinde çeşitli seçenekler bulunuyordu. Ancak Sony'nin yasal işlem başlatacağını belirtmesi üzerine, PlateStation'ın hayalleri de gerçeğe dönüşemedi. Şirket, bu durumu Twitter üzerinden duyurdu.

Geçtiğimiz hafta sonunda, artık Customize My Plates olarak yeniden markalanmış olan PlateStation, "patent ve fikri mülkiyet sorunları" sebebiyle tüm panel siparişlerini iptal etmek zorunda kaldığını bildirdi. Firmanın VGC'ye söylediğine göre Sony'nin avukatları, eğer panelleri satmaya devam ederlerse dava ile karşı karşıya kalacaklarını bildirmiş.

Her ne kadar bu durum pek çok kişiyi üzecek olsa da, eğer PS5'inizi kişiselleştirmek istiyorsanız başka yollar da mevcut. Kaybolan seçenek kadar zarif olmasalar da, firma, PlayStation 5 için kaplamalar sunmaya karar vermiş durumda. Ayrıca Dbrand gibi markalardan benzer ürünler elde etmek de mümkün.

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