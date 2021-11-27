PlayStation 5, Sony'nin Katıldığı "Acımasız Toplantılarla" Şekillenmiş!

PlayStation 5'in sistem mimarlarından Mark Cerny, konsolun son halini alması için yapılan "acımasız toplantılardan" bahsetti!

  • Ercan Uğurlu
PlayStation 5 içinyapılan "acımasız toplantılar"

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