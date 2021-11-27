PlayStation 5, Sony'nin Katıldığı "Acımasız Toplantılarla" Şekillenmiş!

PlayStation 5'in sistem mimarlarından Mark Cerny, PlayStation 5'in son halinin, Sony'nin girdiği "acımasız toplantılar" sonrasında ortaya çıktığını söyledi.
Wired tarafından yayınlanan bir videoda konuşan Cerny, Sony'nin daha güçlü bir oyun konsolu yapmasına, girdikleri bu oldukça zorlayıcı toplantıların olumlu yansıdığını söylüyor. Ayrıca Sony'nin, hayal ettikleri oyunları yapmak için neye ihtiyaç duyduklarını tartışmak için donanım geliştiricileri ile nasıl bir araya geldiğine de değiniyor. Başka bir deyişle bu "acımasız toplantılar" hem yazılım ve yun geliştiricileri, hem de donanım geliştiricileri kapsıyor.
Cerny, donanım geliştiricilerin tasarım sürecinde yazılım geliştiricilerle görüşmesinin "oldukça yeni" bir uygulama olduğunu söylerken, bundan fazlasıyla yararlandıklarını dile getiriyor ve sonuçtan oldukça memnun görünüyor. Cerny, konuyla ilgili olarak şu ifadeye yer veriyor: "Yıllar boyunca birçok ekiple çalışmış olmak ve onlara neyin yardımcı olduğunu ve yollarına neyin taş koyduğunu anlamak harika."
Cerny, Epic Games'in kurucusu Tim Sweeney'nin diğer geliştiricilerle birlikte Sony'yi, özellikle eski geleneksel mekanik sabit disklerin aksine saniyede en az 1 GB okuma hızına sahip bir NVMe SSD kullanmaya ittiğini de söylüyor. Artık Sony'nin PS5'te 5.5 GB/s okuma hızlarına sahip çok daha hızlı bir sürücü kullandığını biliyoruz. Cerny, "Oyun geliştiricileri, tüm verilerin depolandığı yer olduğu için sabit disklerden uzaklaşmak istedi" diyerek sözlerini tamamladı.
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