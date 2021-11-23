Hubble Uzay Teleskobundan Büyüleyici Yeni Görüntüler Geldi!

Güneş sistemimizde 8 büyüleyici gezegen (ve tabii ki bir de Pluton)bulunuyor. Geçtiğimiz hafta, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan yeni Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün görüntülerini yayınladı ve yakın çevremizdeki güzellikleri bir kez daha hatırlamamızı sağladı.
Bu gezegenlerin dördü de gaz devleri ve bu da onların, kayalık olan Dünya veya Mars'tan çok farklı olmaları anlamına geliyor. NASA'nın Hubble görüntüleri hakkında şiirsel bir ifadeyle söylediği gibi, "Güneşten 500 milyon mil ile 3 milyar mil arasında uzaklığa uzanan bu canavarlar gizemli oldukları kadar uzaklar, güneşten o kadar uzakta yaşıyorlar ki su anında donarak katı buza dönüşüyorlar."
NASA ve ESA'nın ortak projesi olan Hubble, bilim insanlarının zaman içindeki hava durumunu ve atmosferik değişiklikleri takip edebilmeleri için her yıl dış gezegenleri izliyor. Görüntüler, Dış Gezegenler Atmosferleri Mirası programının (OPAL) bir parçası ve Eylül ve Ekim aylarında çekildi.
Teleskop, 4 Eylül'de Jüpiter'de yeni fırtınalar fark etti. Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Amy Simon, "Her yeni veri aldığımızda, bulut özelliklerindeki görüntü kalitesi ve ayrıntı beni şaşırtıyor" diyor.
7 Eylül'de Satürn'ün görünümü, mevsimsel değişikliklere bağlı renk değişimlerini ortaya çıkardı. Hubble'ın keskin gözleri, araştırmacıların çizgili gezegenin hangi bantlarının renk değiştirdiğini incelemesini sağlıyor.
Uranüs, Hubble'ın 25 Ekim görüntüsünde parlak beyaz bir kutup bölgesine sahip. NASA, "Araştırmacılar, parlayan kutup başlığının atmosferik metan gazı konsantrasyonundaki değişikliklerden ve pus parçacıklarının özelliklerinden ve ayrıca atmosferik akış modellerinden nasıl kaynaklandığını araştırıyorlar" diyor.
Neptün, teleskopun 7 Eylül görüntüsünde mavi bir bilye gibi görünüyor. NASA, gezegenin 1989'da Voyager 2 misyonunun baktığı zamanki haline çok benzediğini belirtiyor.
Hubble, uzayın sırlarını açığa çıkarmak için otuz yıldan fazla zaman harcadı. Teleskop ekibi şu anda teknik bir aksaklık üzerinde çalışıyor, ancak sorun giderme sırasında ana bilim araçlarından biri çalışıyor. Her şey planlandığı gibi giderse, Hubble'ın 2022'de başka bir gezegen görüntüleri turu sunmasını bekleyebiliriz.
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