PlayStation 5 Stok Problemi Çözüme Kavuşuyor (mu?)

Şu an PlayStation 5 arıyorsanız, işiniz samanlıkta iğne aramaktan daha zor olabilir. Elbette paranızı karaborsaya kaptırma niyetinde değilseniz. Evet, şu an PlayStation 5 için büyük bir stok sıkıntısı yaşanıyor ve oyun severler global çapta yeni konsolu bulmakta zorluk çekiyorlar. Peki, bu sorun ne zaman giderilecek? Sony'den bu konuda açıklama geldi.
Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, devam eden PS5 stok sıkıntısını kabul ederek, 2021'in geri kalanında bu sorunu nasıl çözüme kavuşturacağını açıkladı.
Wired ile bir röportajında, tüketicilere daha fazla PlayStation 5 oyun konsolunun tedarik edilebilmesi için bazı temel adımlar attıklarını dile getiren Ryan, yaz aylarına odaklandığını söylemiş. "Üretimi yaz boyunca ve kesinlikle yılın ikinci yarısında artıracağız ve bu dönemde arz ile talep arasındaki dengeyi normalliğe taşıyacağız," diyen Ryan, PS5'in hızlı satışlarından da memnun olduklarına işaret etmiş.
PlayStation 5, 31 Mart'tan bu yana 7.8 milyon adet satmış durumda ve bu rakamlarla aynı PS4'ü geride bırakmayı başarmış. İlginç bir diğer bilgi ise, PS5 sahiplerinin, oyun konsolu ile PS4'ten daha fazla vakit geçirdikleri. PS5 sahipleri, PS4'e kıyasla yüzde 81 daha fazla zaman oyun oynuyorlar. Bunun ana sebeplerinden biri olarak insanların karantina sebebi ile çoğunlukla evde olmaları, bir diğer sebebi olarak ise, PS5'in PS4'ün aksine geri uyumluluk özelliğine sahip olması gösteriliyor.
Sony, PlayStation 5'e olan ilgiden memnun. Bunun karşılığı olarak da geniş ölçekte oyun geliştirmeyi sürdürüyor. Şu an 25'ten fazla PlayStation 5'e özel oyun geliştirilirken, bunların yarısından fazlasının yeni IP'ler olduğunu da belirtelim.
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