Sony, Şimdiye Kadar Kaç Adet PlayStation 5 Satıldığını Açıkladı

Sony, 31 Mart tarihi itibarı ile 7,8 milyon PlayStation 5 satıldığını açıkladı. Şirketin son kazanç raporunda yaptığı bu açıklamaya göre PS5, PS4'ün piyasaya sürüldüğün dönemde yakaladığı satış rakamının biraz daha üzerinde. Bu başarının, PS5 stok sorununun devam ettiğini bir dönemde geldiğini düşünürsek ne kadar etkileyici olduğunu anlayabiliriz.
Sony daha önce yaptığı bir açıklamada, 2020'nin sonuna kadar 4,5 milyon adet PlayStation 5'i piyasaya sürdüğünü açıklamıştı. Bu da Ocak'tan Mart'a kadar 3,3 milyon konsolun daha piyasaya sürüldüğünü ve satıldığını gösteriyor.
Sony ayrıca, PlayStation Plus abone sayısının şu anda 47,6 milyona ulaştığını söylüyor. Bu da yıllık yüzde 14,7'lik bir artış anlamına geliyor. PlayStation 4 için de işler halen iyi gidiyor. Son çeyrekte 1 milyon PS4 konsolu satıldı ve PS4'ün ömür boyu satış sayısı 115,9 milyon adede ulaştı.
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