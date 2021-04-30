Sony, Şimdiye Kadar Kaç Adet PlayStation 5 Satıldığını Açıkladı

Sony, Mart ayı sonu itibarı ile satılan PlayStation 5 konsollarının sayısını net olarak açıkladı. Buna göre PS5, PS4'ü bile geride bırakan bir başarıya imza atmış durumda. Üstelik tüm stok sıkıntılarına rağmen...