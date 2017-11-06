PlayStation Ödülleri, Artık Krediye Dönüşebiliyor!
PlayStation'daki oyun içi ödüller, artık paraya dönüştürülebiliyor! Ancak hemen sevinmeyin...
ABD'ye özel PlayStation Rewards, oyun içi ödülleri toplamanız için yeni bir fırsat daha sunmaya başladı. Ödüller artık PSN hesabı kredileriyle değiş tokuş edilebiliyor.
Sony Rewards web sitesinde ilk olarak Kotaku'nun keşfettiği yeni bölüm, gümüş, altın ve platin ödüller, PSN hesap kredisine dönüştürmeye izin veriyor. Ama hemen heyecanlanmayın, çünkü ödüller fazla para etmediği gibi işlev, şu an sadece ABD'de çalışıyor.
Gümüş ödüllerin her biri 1 puan, altın ödüllerin her biri 10 puan, platin ödüllerin her biri ise tahmin ettiğiniz üzere 100 puan ediyor. 1000 puan kazandıktan sonra 10 dolarlık PSN fişinizi alabiliyor, dilediğiniz gibi harcayabiliyorsunuz.
Xbox'un patronu Phil Spencer yeni özelliği Twitter'da "havalı bir yenilik" sözleriyle övse de küçük bir sorun var. PlayStation Rewards birkaç senedir sadece ABD'ye sunulduğundan böyle "havalı" bir yeniliğin daha yaygın olarak sunulmaması üzücü.
Ödüllerden faydalanmak için ABD'de yaşamanız, Sony Rewards programına kaydolmuş olmanız ve onu PlayStation hesabınızla bağlamış olmanız gerekiyor. Görünene göre sadece bu işlemi yaptıktan sonra kazandığınız ödüller harcanabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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