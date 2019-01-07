PlayStation VR İçin 3DRudder Gösterildi!
Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR'a özel 3DRudder, CES 2019'da gösterildi!
Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR, 2016 yılında ülkemizde de satışa sunulmuştu. O günden bu yana geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan PlayStation VR, çok sayıda oyun desteği de gösteriyor. Ancak bilindiği üzere sanal gerçeklik, özellikle hareketli oyunlarda kısıtlayıcı olması sebebiyle pek tercih edilmiyor. Elbette pahalı ekipmanlar tercih ederek, hareket alanınızı genişletebiliyorsunuz. Bunun örneklerini özellikle PC tarafında çok fazla görebiliyoruz. CES 2019'da ise oyuncuya sanal dünyada hareket kabiliyeti kazandıracak kompakt bir cihaz ortaya çıktı. Adı ise 3DRubber.
3DRubber, aslında ilk kez gösterilen bir cihaz değil. Daha önce 2017 yılında ortaya çıkan bu disk şeklindeki platform, o zamanlar PC tarafı için tanıtılmıştı. Ancak bu kez direkt olarak PlayStation özelinde geliştirilen bu ürün, PlayStation 4 ile uyumluluk gösteriyor.
Ayaklarınızın altınıza aldığınız bir platform olan 3DRubber, bilek hareketlerinizle oyun içinde hareket etmenizi sağlıyor. Herhangi bir kurulum gerektirmeyen, yalnızca USB üzerinden basitçe çalışabilen cihaz, 30'dan fazla oyun ile uyumlu olarak çalışıyor. Nisan ayında oyun severlere sunulacağı açıklanan 3DRubber'ın fiyatı ise 119 Euro.
Ercan Uğurlu
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