PlayStation VR Satışı 3 Milyon Adedi Aştı

PlayStation VR satışları, tanıtımdan iki yıl sonra bugün, 3 milyon adete ulaştı!

PlayStation VR Satışı 3 Milyon Adedi Aştı

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