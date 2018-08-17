PlayStation VR Satışı 3 Milyon Adedi Aştı
PlayStation VR satışları, tanıtımdan iki yıl sonra bugün, 3 milyon adete ulaştı!
PlayStation VR beklenenden daha yavaş bir başlangıçtan sonra sonunda ivme kazandı.
Bugün PlayStation Blog'da yayınlanan bir yayında Sony, PlayStation VR'nin 3 milyon adetlik satış rakamını geçtiğini ve bununla beraber VR ile ilgili 21,9 milyondan fazla ekstranın (oyunlar ve uygulamalar) kulaklıkla birlikte satıldığını söyledi.
Satış rakamları Sony'ye kutlayacağı bir şey verirken, bunun daha büyük VR ekosistemleri üzerindeki etkisi oldukça belirsiz. Çünkü Sony satış rakamları hakkında bilgi verirken, HTC ve Oculus satışını yaptığı toplam ürün sayısı konusunda sessiz kalıyor.
Temmuz ayında yayınlanan bir blogda HTC; HTC Vive, HTC Vive Pro ve Çin'e özel Vive Focus ile VR set piyasasında 2018'de şu ana kadar dünyadaki gelirlerinden yaklaşık %35 pay aldığını iddia etti. Ve bu rakam bize HTC'nin VR yarışında olumlu bir yönelimle pazar lideri olduğunu gösterirken, Sony ile pastayı nasıl paylaştığını söylemiyor.
Analistler Facebook'un VR markası Oculus'un son üç ayda 229.000 Oculus Go VR kulaklık sattığını tahmin ediyor, ancak toplamda kaç adet Oculus Rift'in satıldığını hakkında tahmin belirtemiyorlar.
Herkes hiç de küçümsenecek bir rakam olmayan 3 milyon satış için Sony'yi durup alkışlamalı ama daha önemlisi satış rakamlarını gizlemekte olan firmalar ise Sony'nin bu şeffaflığından ders almalı.
Yavuz Şimşek
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