PlayStation'ın "Dreams" Fikri, Filme Hayat Verecek

Sony, bundan birkaç sene önce Dreams adında bir PlayStation oyununu oyun severlerle paylaşmıştı. Media Molecule stüdyosu tarafından geliştirilen Dreams, LittleBigPlanet ve Tearaway'in geliştiricilerinin ortaya çıkardığı, sürekli genişleyen bir oyun evreni olarak tanımlanıyor ve oyunu oynayanların kendi oyun evrenlerini yaratarak diğer oyuncularla paylaşabildikleri bir fikre dayanıyordu.
Oyna, Oluştur, Paylaş ilkesi ile sunulan Dreams, oyuncuların yaratıcılıklarını ortaya çıkarma fırsatı sunarken, yenilikçi, kullanımı kolay araçlarla fikirlere hayat vermenin önünü açıyordu. Bu fikir ile büyük ilgi uyandıran Dreams projesinden sonra Sony, A Winter's Journey isimli bir animasyon filminin haklarını aldı. Peki bunun özel olan tarafı ne?
Sony Pictures Classics tarafından satın alınan A Winter's Journey fikrini özel yapan şey, Dreams ile benzer bir ana fikir çatısında birleşmesi. Gerçek oyuncuların CGI, yani bilgisayar üretimli imgeleme ve animasyonlarla harmanlanacağı filmde, John Malkovich ve Jason Isaacs'in başrolleri üstlenmesi bekleniyor. Çekimlerin haziran ayında Polonya'nun Wroclaw kentinde başlayacağı söylenen filmin çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi ise henüz yok.
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