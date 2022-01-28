PlayStation'ın "Dreams" Fikri, Filme Hayat Verecek

Sony, PlayStation oyun geliştiricilerinin ilginç fikri "Dreams"i kullanacak bir film için hazırlanıyor!

  • Ercan Uğurlu
PlayStation'ın "Dreams" Fikri, Filme Hayat Verecek

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