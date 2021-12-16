Popüler Şifre Yöneticisi LastPass, Bağımsız Bir Şirket Olmaya Hazırlanıyor!

Şifre yönetimi konusunda en popüler çözümlerden biri olan LastPass, sahibi olan LogMeIn'den ayrılarak yoluna bağımsız bir şirket olarak devam edecek!

LastPass, Bağımsız Bir Şirket Olmaya Hazırlanıyor!

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