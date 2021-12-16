Popüler Şifre Yöneticisi LastPass, Bağımsız Bir Şirket Olmaya Hazırlanıyor!

Şifre yönetimi konusunda en popüler çözümlerden biri olan LastPass, sahibi olan LogMeIn'den ayrılarak yoluna bağımsız bir şirket olarak devam edecek!