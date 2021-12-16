Popüler Şifre Yöneticisi LastPass, Bağımsız Bir Şirket Olmaya Hazırlanıyor!

Popüler şifre yönetim platformu LastPass, bağımsız bir şirket olmaya hazırlanıyor. LastPass'i 2015 yılında 110 milyon dolarlık, tamamı nakit bir anlaşmayla satın alan ana şirket LogMeIn, LastPass'in yakında bağımsız bir işletme haline geleceğini onayladı. LogMeIn'e göre, "dünya çapında 30 milyondan fazla kullanıcı ve 85.000 işletme" şu anda LastPass'i kullanıyor.
LogMeIn, platformun çok kısa sürede çok büyüdüğünü söylerken, LastPass'in kendi başına yükselmesine izin vermelerinin nedenin bu olduğunu belirtti. Gerçekten de, LogMeIn'in "2021 Parola Psikolojisi" raporuna göre katılımcıların yüzde 91'i, bu yıl en az bir yeni hesap oluşturmuş durumda.
LogMeIn ayrıca "LastPass işinin önemli çoğunluğunun kurumsal müşteriler tarafından temsil edildiğini" ortaya koyuyor. Başka bir deyişle, işletmeler ve çalışanlar, bireylerden daha fazla LastPass'e güveniyor.
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