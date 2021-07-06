Popüler Uygulama Audacity'nin Kullanıcılarına Şok: Casus Yazılım mı Oldu?

Audacity, geçtiğimiz aylarda Muse Group isimli bir şirket tarafından satın alınmıştı. Ultimate Guitar ve MuseScore gibi ses yazılımlarına sahip Muse Group'a geçtikten sonra ise şimdi Audacity kullanıcıları büyük şok yaşamış durumda. Zira Audacity, artık bir "casus yazılım" olarak anılıyor.
Sorun, Audacity'nin gizlilik politikasında yapılan bir güncellemeden kaynaklanıyor. Bu güncelleme ile açık kaynaklı ses yazılımı artık "uygulama analitiği", "uygulamanın iyileştirilmesi" ve "yasal yaptırımlar" için kullanıcı verilerini toplayabilmesinin önü açılıyor. Bu güncellemenin yayınlanması büyük bir kargaşayı beraberinde getirirken Audacity kullanıcıları da bu yeni düzenlemenin ardından ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar.
Yeni güncelleme ile beraber kullanıcılarının konum bilgilerine kadar pek çok bilgiyi elde edebilecek olan Audacity'nin bu hareketine karşılık kullanıcılar ise, şimdiden "casus yazılım" yakıştırması yapmaya başlamış bile. Bakalım bu hareket karşısında Audacity sahibi Muse Group bir açıklama yapacak ya da geri adım atacak mı?..
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