Popüler Uygulama Audacity'nin Kullanıcılarına Şok: Casus Yazılım mı Oldu?

Ünlü ses düzenleme yazılımı olan Audacity, yayınlanan yeni güncelleme ile beraber gizlilik politikasını değiştirdi ve bu nedenle kullanıcıları tarafından "casus yazılım" olarak nitelendirilmeye başladı.