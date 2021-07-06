İnternet Hızınız, Videoları Oynatmak İçin Yeterli mi? Speedtest ile Ölçün!

Popüler internet hız testi hizmeti Speedtest'e kullanışlı bir özellik daha eklendi. Speedtest artık, internet hızınızın hangi çözünürlükte videolar için yeterli olduğunu da ölçebiliyor!

İnternet Hızınız, Videolar İçin Yeterli mi?

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