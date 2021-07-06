İnternet Hızınız, Videoları Oynatmak İçin Yeterli mi? Speedtest ile Ölçün!

İnternet hızını ölçmek dendiğinde, akla gelen ilk uygulamalardan biri hiç kuşkusuz Speedtest olacaktır. Hız ölçme hizmeti, sadece hızınızı değil, ping değerini, ağ operatörünüzü, IP adresinizi ve hatta konum bilgilerini de saniyeler içinde önünüze serebiliyor. Ve artık Speedtest, internet hızınızın video akışı için kapasitesini kontrol etme olanağı da sunuyor.
Speedtest uygulamasının 4.6.1 sürümü, telefon veya tabletinizin ara belleğe almadan hangi video çözünürlüğünü sorunsuz oynatabileceğini de öğrenmenizi sağlıyor. Uygulamanın içindeki yeni "Video" sekmesi, arabelleğe almadan izleyebileceğiniz en yüksek video çözünürlüğünün ne olduğunu belirlemek için çeşitli çözünürlüklerde ve bit hızlarında birkaç video oynatıyor.
Aslında internet hızınızı öğrendiğinizde, videoları hangi kalitede sorunsuz izleyebileceğinizi de kabaca tahmin edebilirsiniz. Ama yeni Video seçeneğinin bu işi kolaylaştırdığına ve daha kesin sonuçlar verebildiğine şüphe yok.
"İnternet Hız Testi Nasıl Yapılır?" sorusunun detaylı cevabı için buraya tıklamanız yeterli...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın