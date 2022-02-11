Popüler Uygulama Truecaller, Daha Fazla Telefona Girmek İçin Düğmeye Bastı!

En iyi arama filtreleme uygulamalarından biri olarak kabul edilen Truecaller, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için Hindistan, Endonezya, Malezya ve Latin Amerika'daki birkaç Android akıllı telefon üreticisiyle ortaklık kurduğunu duyurdu. Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde uygulamasının 100 milyon cihaza önceden yüklenmesini umuyor.
Truecaller uygulaması önceden yüklenmiş olmasına rağmen, insanları uygulamayı kullanmaya zorlamayacak ve diğer telefon uygulamalarını kullanmakta özgür bırakacak. Truecaller'ın olası dolandırıcıların aramalarını engellemesi onu oldukça faydalı bir uygulama yapıyor.
Truecaller'ın CEO'su ve kurucu ortağı Alan Mamedi, "Truecaller, birçok büyük ülkede en çok indirilen uygulamalardan biri olmaya devam ediyor. Ancak, her akıllı telefon kullanıcısı bir uygulamayı indirecek kadar teknoloji konusunda bilgili değil. Küresel hedefimiz, onu herkes için kullanılabilir hale getirmek. Aynı zamanda milyonlarca yeni kullanıcı için Truecaller'ın kullanımını daha kolay hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.
Truecaller önümüzdeki yıllarda hangi Android üreticileriyle ortaklık yapacağını açıklamadı ancak yakın zamanda bu bilginin paylaşılacağı düşünülüyor...
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