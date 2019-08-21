Popüler Uygulamadan Sürpriz WearOS Kararı!
Popüler uygulama, Google'ın Wear OS işletim sistemi ile çalışan cihazlarını terk ettiğini duyurdu!
- Levent Öztürk
Akıllı saat uygulamalarından vazgeçen firmalar listesine Runkeeper'ı da ekleyebilirsiniz. Ancak bu kararın nedeni, diğerlerinden biraz farklı. Geliştiriciler, müşterilerini 9.13 sürümü ile birlikte Wear OS uygulamasını terk edecekleri konusunda uyardı. Uyarıda belirtilene göre Runkeeper, Google'ın akıllı saat platformunda en iyi deneyimi sunmayı "başaramıyor." Bir müşteri netleştirme istediğinde Runkeeper, uygulamanın "çok buglı bir deneyim" olduğunu ve pek çok kişi için düzgün çalışmadığını söyledi.
Temsilci, ayrıca topluluğun "çok küçük" bir kısmının uygulamayı kullandığını da sözlerine eklerken mesaj, asıl sebebin bu olmadığını söylemekteydi. Diğer geliştiriciler genel olarak akıllı saat uygulamalarını kaldırmanın sebebi olarak talebin veya gerekliliğin eksikliğinden bahsetmekteydiler. Örneğin Slack'in Apple Watch uygulamasını kaldırmasının sebeplerinden biri, uygulamaya ihtiyaç olmamasıydı.
Runkeeper'ın Apple Watch uygulaması ise halen mevcut. Görünene göre uygulamanın yaratıcıları akıllı saat uygulamaları konseptine karşı gözükmüyorlar. Bunun yerine kararlarının ana sebebi, yeterli takipçiye sahip olmamak ve beklentileri karşılayamamaktı. Apple Watch halen önde olan akıllı saat platformu olarak görülmekte.
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