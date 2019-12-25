Porche 911 Serisinin Üretilen Son Üyesi de Tesisi Terk Etti!

Porsche, en ünlü serilerinden biri olan ve 40 yılı aşkın bir süredir hayatımızda bulunan 911'in üretimini durdurarak bir çağı sona erdiriyor. Üretilen en son "911-nesli" araç, geçtiğimiz Cuma günü montaj tesisinden ayrılarak, bu neslin son sayfasını kapamış oldu.
992 nesli başlamadan önce en son çıkışı yapılan araç, sınırlı sayıdaki 911 modeli 911 Speedster idi. Bu araç 2011'e kadar uzanan bir geçmişe sahip ve 911'in neler başarabileceğini tekrar tanımlayan model olmuştu.
911 çağı boyunca 911 R ve Nurburgring Nordschleife tur rekoru sahibi 911 GT2 RS gibi çok aranan pek çok etkileyici sürüm görüldü ve bu modeller ayrıca markanın 50. yılını da kutladı. Porsche, sadece 2011 yılından günümüze kadar 233,540 adet 911 nesli araç üretti.
911 modellerinin, ikinci el pazarında hızlı bir şekilde fiyat artışı yaşayacakları tahmin edilebilir ve zamanında alınmış en temel modelin bile iyi bir yatırım haline geldiği kesin. Bunun yanı sıra markanın geleceğinde güçlü hibrit modeller görünüyor. 992 neslinde tam olarak nelerle karşılaşacağımızı ise zaman gösterecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın