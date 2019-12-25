Porche 911 Serisinin Üretilen Son Üyesi de Tesisi Terk Etti!

40 yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan Porsche 911 serisi otomobiller için son sayfa da kapandı. Şimdi zaman, Porsche 992 zamanı!

25 Aralık 2019 20:00