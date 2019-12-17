Porsche'tan Star Wars Uzay Gemisi!

Sürpriz bir Star Wars ortaklığı, LucasFilm ve Porsche arasında gerçekleştirildi. Porsche, "Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter" adı ile Taycan EV aracını temel alan bir fantezi uzay gemisi tasarladı. Bu gemi Star Wars: The Rise of Skywalker'da görülmeyecek olsa da, Porsche'un söylediğine göre filmin LA prömiyerinde bir buçuk metre ölçekli bir modeli sergilenecek.
Bu yıldız savaşçısı, görülür görülmez Porsche yapımı olduğu anlaşılabiliyor. Geminin çıkıntıları 911 ve Taycan tasarımlarını andırırken, ön kısmı da Taycan'ın farları ile beraber hava girişlerini anımsatacak şekilde tasarlanmış durumda.
Porsche, geminin detaylı bir yapım videosunu yayınladı ve bu videonun, pek çok araç için çekilen belgeselden daha uzun olduğu söylenebilir. Ayrıca bu video içerisinde ILM tasarımcısı Amy Beth Christianson, Torra Doza'nın Star Wars: Resistance "Blue Ace" uzay aracının da aslında Porsche'un 917 Gulf yarış aracını temel aldığını belirtiyor.
Star Wars evrenindeki gemilerin pek çoğunun gerçek araçlardan ilham aldığı düşünülürse, Porsche'un yeni yıldız savaşçısının tasarımına yardımcı olmuş olmasının şaşırtıcı olmadığı da söylenebilir.
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