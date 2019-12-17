Porsche'tan Star Wars Uzay Gemisi!

Otomobil devi Porsche, yeni bir Star Wars yıldız savaşçısı tasarımına imzasını attı. İşte büyüleyici Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter...

  • Levent Öztürk
Porsche yeni bir yıldız savaşçısı tasarladı
Porsche AG

Sürpriz bir Star Wars ortaklığı, LucasFilm ve Porsche arasında gerçekleştirildi. Porsche, "Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter" adı ile Taycan EV aracını temel alan bir fantezi uzay gemisi tasarladı. Bu gemi Star Wars: The Rise of Skywalker'da görülmeyecek olsa da, Porsche'un söylediğine göre filmin LA prömiyerinde bir buçuk metre ölçekli bir modeli sergilenecek.

Bu yıldız savaşçısı, görülür görülmez Porsche yapımı olduğu anlaşılabiliyor. Geminin çıkıntıları 911 ve Taycan tasarımlarını andırırken, ön kısmı da Taycan'ın farları ile beraber hava girişlerini anımsatacak şekilde tasarlanmış durumda.

Porsche x Star Wars: “The Designer Alliance”Porsche x Star Wars: “The Designer Alliance”
Witness what happens when two worlds separated by time and space come together to create a special starship.

Porsche, geminin detaylı bir yapım videosunu yayınladı ve bu videonun, pek çok araç için çekilen belgeselden daha uzun olduğu söylenebilir. Ayrıca bu video içerisinde ILM tasarımcısı Amy Beth Christianson, Torra Doza'nın Star Wars: Resistance "Blue Ace" uzay aracının da aslında Porsche'un 917 Gulf yarış aracını temel aldığını belirtiyor.

Star Wars evrenindeki gemilerin pek çoğunun gerçek araçlardan ilham aldığı düşünülürse, Porsche'un yeni yıldız savaşçısının tasarımına yardımcı olmuş olmasının şaşırtıcı olmadığı da söylenebilir.

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