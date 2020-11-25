Porsche Taycan, Rekor Kırmadan Rekorlar Kitabına Girdi

Porsche Taycan, en uzun elektrikli araç drifti ile rekorlar kitabına girmeyi başardı. Ama bunu yaparken, herhangi bir rekoru kırmasına gerek bile kalmadı.

  • Levent Öztürk
Porsche Taycan'dan en uzun elektrikli araç drifti
Porsche

Elektrikli Porsche Taycan, Guinness Dünya Rekorları tarafından Pazartesi günü kabul edilen bir rekora imza atarak, bir elektrikli araç ile en uzun drifti gerçekleştirdi. Almanya Hockenheimring'deki Porsche Deneyim Merkezi'nde (PEC) gerçekleştirilen driftte eğitmen Dennis Retera, arka çekişli bir Taycan ile 55 dakika boyunca drift yaparak ortalama 46kpmh hızı ile yaklaşık 42 mil mesafe kat etti.

Arka çekişli Taycan şu anda pek çok ülkede satışa çıkmış değil ve bu yüzden Porsche'un bu rekor için kullandığı araç Çin için üretilmiş bir modeldi. Arka çekişli Taycan'ın yola çıkmaya uygunluğu, Avrupa araç inceleme firması Dekra'dan Denise Ritzmann (ki kendisi de eski bir drift şampiyonudur) tarafından doğrulandı.

Rekor Kırmadan Rekorlar Kitabına Girdi

Guinness Dünya Rekorları hakemi Joanne Brent, PEC'te ıslak kayma yolunda gerçekleştirilen denemeyi resmi olarak sertifikaladı. Porsche'un söylediğine göre aracın GPS ve savrulma oranı sensörleri bu denemeleri belgelemek için kullanılırken, yolun kontrol kulesinin çatısında kurulan kamera da rekor sürüşü kaydetti.

Ancak bu rekor etkileyici olsa da, "ufak" bir sebepten dolayı pek anlamlı olmadığı söylenebilir. Guinness Dünya Rekorları sitesine göre, şu ana kadar elektrikli bir araç ile en uzun drift için bir rekor sahibi bulunmuyordu. Başka bir deyişle Taycan'ın bu rekoru "kırmış" olmasının en büyük sebebi ilk deneme olması. Yine de bunun oldukça büyük bir başarı olduğu rahatlıkla söylenebilir ve gelecekteki denemelerin bu neredeyse bir saatlik drifte nasıl meydan okuyacaklarını izlemenin ilginç olacağı kesin.

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