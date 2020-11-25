Porsche Taycan, Rekor Kırmadan Rekorlar Kitabına Girdi

Porsche Taycan, en uzun elektrikli araç drifti ile rekorlar kitabına girmeyi başardı. Ama bunu yaparken, herhangi bir rekoru kırmasına gerek bile kalmadı.

25 Kasım 2020 15:00

Levent Öztürk