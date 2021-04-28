Postacıları "Yanlışlıkla" Hapse Attıran Yazılım

İngiltere'deki posta çalışanları son 20 yıldır Horizon adlı ve ölümcül bir kusuru olan bir yazılımla uğraşıyor. Yazılımdaki bir hata nedeniyle çalışanlar on binlerce İngiliz sterlini çalmış gibi görünüyor. Postane inatla yazılımın güvenilir olduğu konusunda ısrar ettiği için suçlu olarak gösterilen posta çalışanlarından bazıları hapse bile düştü.
Horizon, Japon Fujitsu şirketi tarafından üretilmiş bir yazılım ve bu yazılımdan gelen bilgiler 2000 ile 2014 yılları arasında 736 postane çalışanını yargılamak için kullanıldı, bunların bir kısmı hapse düştü. Yazılımdaki sorunlar, kullanıcıların kontrolü altındaki hesaplarda para çalınmış gibi gösteriyor. BBC'nin haberine göre, bazı çalışanlar, evlerini ipotek ettirerek kendi paralarıyla bu göstermelik kayıpları yerine koymaya bile çalışmış.
Şimdi, çalışanların kabusu sona eriyor gibi görünüyor. Mahkeme, 39 mahkumiyet kararını iptal etti. Posta idaresi şimdi bu şekilde haksızlığa uğramış diğer çalışanların maddi kayıplarını yerine koymak için çalışmalar yürütüyor.
Bu ayın başlarında Posta idaresi genel müdürü, Horizon'un yeni, bulut tabanlı bir çözümle değiştirileceğini söyledi. Aynı konuşmada, postanenin Horizon'dan etkilenen çalışanları tazmin etmek için hükümetle birlikte çalışacağı da açıklandı.
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