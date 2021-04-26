Mars Helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegende Yeni Bir Rekora İmzasını Attı

NASA'nın mars'ta uçmaya başlayan Ingenuity helikopteri, çok daha hırslı olan üçüncü uçuşunu tamamladı. Space.com'un bildirdiğine göre Mars hava aracı, yaklaşık olarak saatte 7 kilometre hızla ana konumundan 50 metre ilerledi. Her ne kadar bu sayılar çok etkileyici gözükmese de, Ingenuity'nin ikinci uçuşunda yaklaşık 1,8kmph hızıyla yaklaşık 4 metre ilerlediğini unutmamakta fayda var.
NASA'nın Mayıs başlarında çalışmalarını durdurarak Perseverance aracının ana görevine odaklanmasından önce sadece iki potansiyel uçuş kaldı. Ancak bu uçuşların oldukça heyecan verici olmasını bekleyebilirsiniz. Proje yöneticisi Mimi Aung, son iki yolculuğun "gerçekten maceracı" olacağını ve uçan aracın sınırlarını zorlayacağını söyledi.
Şu ana kadar elde edilen başarıların gelecekteki Mars keşifleri üzerinde ciddi bir etkiye sahip olacağı tahmin edilebilir. Ingenuity, çok düşük yoğunluğa sahip olan atmosferine rağmen Kızıl Gezegen'de hava araçlarının uçabileceğinin kanıtı oluyor ve bundan sonra gönderilecek olan görevlerin, daha önce mümkün olmayan açılardan inceleme yapılabilmesi için drone'lara sahip olacağı kesin gibi görünüyor.
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