Pro Evolution Soccer Artık Yok; Hoşgeldin eFootball...

Pro Evolution Soccer, zaman zaman EA'in FIFA serisinin önüne geçen, son yıllarda ise gerisinde kalmaktan kurtulamayan efsanevi futbol oyunlarından biri. Ama görünüşe bakılırsa artık PES markası hayatımızın bir parçası olmayacak.
Hayır, Konami oyunu iptal etmiş değil; bunun yerine adını ve formatını değiştiriyor. Serinin adı artık eFootball ve tüm platformlarda çapraz platform oynama özelliğine sahip, oynaması ücretsiz bir oyun haline geliyor.
Konami, oyunun sadece ismini değiştirmiyor elbette. Elden geçirilmiş grafiklere, animasyon bölümünde büyük güncellemelere ve oyun geliştirmelerine hazır olmamız gerekiyor. Detaylar ise daha sonra açıklanacak.
Serinin yapımcısı Seitaro Kimura, "oyuncu ifadesini büyük ölçüde elden geçirmemize olanak tanıyan Unreal Engine'in güçlü temellerinden başlayarak, eFootball'a yıllarca güç verecek yeni bir futbol oyun motorunu sanal olarak oluşturmak için bir dizi değişiklik yaptık. eFootball, yeni nesil konsolların ek gücü ve futbolcularla yakın çalışarak bugüne kadarki en gerçekçi oyunumuzu sunuyor" diyor.
Oyun, FC Barcelona, ??Juventus, FC Bayern, Manchester United gibi 8 takımın yerel maçlarını ücretsiz olarak sunacak ve daha sonra güncellemeler yoluyla yeni içerik ve modlar gelecek. Bazı oyun modları, oyuncuların tercihlerine bağlı olarak satın alabilecekleri isteğe bağlı DLC paketleri olarak sunulacak.
eFootball sonbaharda PC (Windows 10 ve Steam), Xbox One, Xbox Series X - S, PlayStation 4 ve PlayStation 5'e geliyor. Android ve iOS sürümleri ise daha sonra gelecek.
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