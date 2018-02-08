Progressive Web Apps, Windows 10'a Geliyor
Microsoft, Progressive Web Apps'ı Windows 10'a taşıma stratejisini açıkladı!
Microsoft uzun bir süredir Progressive Web Apps (PWAs) ile ilgili açıklamalar yapıyor. PWA'lar, web üzerinden çalışan ve kullanıcıya uygulama benzeri bir tecrübe sunan modern teknolojilerdir. Bunlara push bildirimleri, Fetch networking, Service Worker, Cache API ve Web App Manifest dahil.
Web uygulamaları yeni bir teknoloji değil. Windows 10 ilk piyasaya sürüldüğünde Microsoft, Winodows Store'da (şimdiki adıyla Microsoft Store) web uygulamaları olacağına söz vermişti, ancak PWA'lar bu durumu daha farklı bir seviyeye taşıyor ve yerel uygulamaların yerine bile geçebiliyor.
Microsoft, bugün yaptığı açıklamada bir sonraki büyük Windows güncellemesinde PWA'ları Windows 10'a getirmeyi planladığını söyledi. PWA'lar Microsoft Store'dan erişilebilecek. Web uygulamalarının mağazaya girmesi için ilk önce Bing crawler'ın denetiminden geçmesi gerekecek. Geliştiriciler isterlerse mağazaya bir PWA koymak için ayrıca bir işlem yapmayabilir. Bing otomatik olarak internette kullanıma açık PWA'ları bulup kontrol edecek ve mağazaya koyacak.
Yine de bir çok geliştiricinin uygulamalarını manüel olarak mağazaya koymaları gerekecek, neyse ki Microsoft bu sürecin de oldukça basit ve hızlı olacağını söylüyor. PWA Builder aracı ile uygulamalar paketlenerek APPX paketine dönüştürülecek ve her zamanki gibi Developer Center'a gönderilecek.
Microsoft yakında mağazayı PWA'lar ile donatacağını açıkladı, bu yüzden Insider üyelerinin gözlerini dört açması tavsiye ediliyor.
Ali Ruhi Öztürk
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