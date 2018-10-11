PS4 Kullanıcılarının Beklediği İzin Geliyor
Sony, PlayStation kullanıcıların uzun zamandır beklediği özelliğin gelecek yılın başlarında herkese sunulacağını duyurdu.
PlayStation kullanıcılarının uzun zamandır beklediği ID değişikliği imkanı sonunda geliyor: PlayStation Preview Program aracılığıyla önce "beta" biçiminde sunulacak ve yalnızca önceki betalara kaydolmuş kullanıcılar katılabilecek. Test aşamasının Kasım ayında tamamlanması planlanıyor.
Ayrıca açıklamada ID'lerin değiştirilmesinin 1 Nisan 2018'den önce çıkan oyunlarda bazı uyumluluk sorunlarına neden olacağı konusunda uyarıda bulunuldu. Sony ortaya çıkan herhangi bir sorunu çözmek için kullanıcıların istedikleri zaman orijinal ve yeni ID'leri arasında geçiş yapmasına izin verecek.
Üstelik, kullanıcıların kolay tanınması amacıyla yeni ID'lerinin yanında eskini de gösterebilmeleri için bir seçenek de sunulacak. .
Özellik betadan çıktığında, PSN ID'yi ilk kez değiştirmek ücretsiz olacak. Sonraki değişiklikler kullanıcılara her defasında 9,99 dolara mal olacak. Ancak bu rakam PlayStation Plus üyeleri için "yalnızca" 4,99 dolar olarak belirlendi.
Yavuz Alp Şimşek
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