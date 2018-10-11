PS4 Kullanıcılarının Beklediği İzin Geliyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler