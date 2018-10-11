PS4 Kullanıcılarının Beklediği İzin Geliyor

Sony, PlayStation kullanıcıların uzun zamandır beklediği özelliğin gelecek yılın başlarında herkese sunulacağını duyurdu.

2019'da PSN ID'nizi Değiştirebileceksiniz

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