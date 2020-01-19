PS4 Özel Oyunu, Özel Olmaktan Çıkabilir!

Yeni bir rapor, PlayStation 4'e özel olan bu oyunun, bu özelliğini yitirip PC'ye gelebileceğini söylüyor!

Horizon Zero Dawn, PS4'e Özel Olmaktan Çıkabilir

Guerilla Games'in ödüllü RPG oyunu Horizon Zero Dawn, yakında PlayStation 4'e özel bir oyun olmaktan çıkabilir. Kotaku yazarı Jason Schreier'den gelen ilginç rapora göre Sony'nin planlarına yakın üç kaynak, bu bilgiyi doğruladı.

Death Stranding, Journey ve Detroit: Become Human gibi platforma özel oyunların son zamanlarda PC'lere sızdığı biliniyor. Ancak Guerilla Games, Sony'nin elindeki bir stüdyo ve popüler Killzone serisinin de sahibi. Birinci parti geliştiricinin özel oyununun bir başka platforma gitmesi, Sony için bir ilk olacak ve bu konuda firmayı Microsoft'a yaklaştıracak.

Rapora göre Horizon Zero Dawn, hem Steam hem de Epic Games Store'da yayınlanacak, ancak bu konuda son karar henüz verilmiş değil. Raporda oyunun yayınlanacağı tarih de belirtilmiyor.

2017'de PlayStation 4 için yayınlanan açık-dünya oyunu, rekor satışa imza atmıştı. Rapor doğru ise Sony, birinci parti özel oyunlarını PC alanına açmaya başlayabilir. Ancak God of War veya Spider-Man gibi oyunların PC'ye çıkması, beklentilerin biraz ötesinde görünüyor.

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