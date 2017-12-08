PS4 ve PSVR Satışları Gaza Bastı!
Konsol dünyasında PlayStation egemenliği tam gaz devam ediyor; hatta giderek artıyor...
Oyunlarla çok fazla ilgilenmeseniz bile PS4'ün popüler olduğunun farkındasınızdır. Ama buna rağmen Sony'nin yeni yayınladığı satış istatistiklerinden etkilenmemek zor.
Sony'nin kendi istatistiklerine göre, dünya çapında 70.7 milyon PS4 cihazı satmış görünüyor. Bu nasıl bakarsanız bakın dev bir rakam, özellikle de bu sayının yalnızca satıcılara sevk edilen ürün sayısı değil, son kullanıcıya olan gerçek satış sayısı olduğunu düşününce. Buna ek olarak Sony, kullanıcıların 2 Milyon PlayStation VR cihazı aldığını da açıkladı.
Eğer "konsol savaşları" ile ilgileniyorsanız, bu rapor PlayStation 4'ün açık şekilde sadece satış rakamlarıyla Xbox One'ı yendiği anlamına geliyor. Microsoft, cihazı için satış rakamlarını açıklamıyor bile, ama ağustos ayındaki en olumlu tahminler 30 milyon civarı olduğu yönünde.
Bunun yanında PS4'ün, tüm zamanların en popüler ve en çok satan konsolu olan PlayStation 2'yi geçmesi için daha çok yol kat etmesi gerekiyor (PS2, dünya çapında 155 milyon sattı). Ama görünüşe bakılırsa, tüm hayat süresi boyunca sadece 80 milyon satan PlayStation 3'ü rahatlıkla geçebilecek. Kıyaslayacak olursak, PS4 yalnızca dört senede 70 milyona ulaştı.
Tüm bu rakamlara kıyasla 2 milyon PlayStation VR cihazının satılması kulağa o kadar etkileyici gelmeyebilir, ama özellikle VR geliştiricilerinin yeterli ilgiyi toplamada ne kadar zorlandığını düşününce bu çok iyi bir rakam.
PSVR'ın, rakipleri olan Oculus Rift ve HTC Vive'a göre nispeten hesaplı olması, zaten popüler olan bir oyun sisteminde kullanılması ve bağlanmasının kolay olması da satışlarını olumlu etkiliyor.
Oyun satış rakamları da PS4 için etkileyici seviyedeydi. Sony, şu ana kadar 617 milyon PS4 oyununun satın alındığını açıkladı ve bu oyunların 12 milyonu özellikle PSVR için satın alınmış.
H. Hüseyin Öztürk
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