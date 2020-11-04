Fıkra gibi dolandırıcılık! Lambadan çıkan cin için 72 bin Euro ödedi!

Hindistan'da yaşayan Doktor Leeak Khan, dolandırıcıların Alaaddin'in Lambası yalanına inanarak 72 bin Euro ödeme yaptı. Lambadan cin çıkmadığını görünce polise başvurdu.

Lambadan cin çıkaran dolandırıcılara inanan doktor 72 bin Euro ödedi

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir doktor, dolandırıcıların lamba cini taklidine inanarak, kendisine zenginlik ve iyi şans getirmesi için "Alaaddin'in Lambası"na 72 bin Euro ödedi.

Lambadan Cin Çıkardılar

Doktor Leeak Khan'ın polise anlattıklarına göre, bir dolandırıcı medyum gibi davrandı ve lambanın içinden bir cin çıkardı. Bu gösteriden etkilenen Khan, lamba için 7 milyon rupi ödedi ancak lamba eve geldiğinde içinde bir cin olmadığını fark etti ve dolandırıldığını anladı.

Bir Hastayı Tedavi Ederken Tanıştı

Gösterideki cin, dolandırıcının işbirlikçisiydi. Dolandırıldığını anlayan Khan polise başvurdu. Doktor Khan, bir kadını tedavi ederken çocukları olduğunu düşündüğü 2 adamla tanıştığını söyledi.

"Baba ile Tanışmamı İstediler"

Geçtiğimiz Pazar günü verdiği ifadede Khan "Yavaş yavaş bana evlerini ziyaret ettiğini iddia ettikleri bir baba'dan (rahip) bahsetmeye başladılar. Beynimi yıkadılar ve bu babayla tanışmamı istediler." dedi.

Zenginlik ve Sağlık Vaadettiler

Doktor Khan bu görüşmelerden birinde lambayı eve götürüp götüremeyeceğini sorduğunda Cin'e zarar verebileceği söylendi. Ancak lambayı ona satarlarsa bunun sağlık, zenginlik ve servet getireceğini iddia ettiler.

Polis memuru Amit Rai, "Dolandırıcılar çok daha fazlasını istemişi ama doktor yaklaşık yedi milyon rupi (93.000 $) ödemiş" dedi. Dolandırıcıların aynı yöntemle başka insanları da dolandırdığı ortaya çıktı.

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