PSG'nin Yıldız Futbolcusu Neymar'dan Dev Facebook Anlaşması!

Ünlü PSG futbolcusu Neymar, Facebook Gaming ile bir anlaşma yaptığını açıkladı. Ünlü futbolcu Facebook Gaming üzerinden canlı yayın yapacak.

Neymar, Facebook Gaming ile anlaştı

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