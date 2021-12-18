PSG'nin Yıldız Futbolcusu Neymar'dan Dev Facebook Anlaşması!

Facebook Gaming, Dünya'nın en ünlü sporcularından biriyle anlaşmaya vardı. PSG'nin yıldızı Neymar, sadece Facebook platformuna özel canlı yayınlar yapacak ve buna dün başladı bile. Ayda birkaç kere yayın yapacak olan Neymar, her ay bir kere de başka bir içerik üreticisi ile ortak bir program gerçekleştirecek.
Paris Saint-Germain'in yıldız forvetinin canlı yayında FIFA oynaması beklenmiyor. Neymar daha önce Twitch'te Call of Duty ve Counter-Strike gibi yayınlar yapmıştı, aynı zamanda Fortnite oynadığı da biliniyor. Neymar'ın 88 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve bu yeni anlaşma Facebook Gaming'in popülerliğini hızla artırabilir.
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