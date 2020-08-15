PUBG bağımlısı çocuk açlıktan hayatını kaybetti! PUBG yasaklanıyor mu?

Oyun bağımlılığın kötü sonlarına zaman zaman şahit oluyoruz. Hindistan'da 16 yaşındaki PUBG Mobile bağımlısı bir çocuk, oyun oynarken yemek yemeyi ve su içmeyi unutunca açlıktan ve susuzluktan hayatını kaybetti. Ülkede, PUBG'nin yasaklanması şuan gündemde...

PUBG bağımlılığında kötü son! 16 yaşındaki çocuk açlıktan hayatını kaybetti

PUBG, dünyada popüler olan ve mobil versiyonu ile oyuncu kitlesini artıran her yaş grubundan insan tarafından oynanan bir oyun. Pandemi süresinde de insanların en çok tercih ettiği oyunlar arasında yerini aldı. Bu oyunlar bağımlılık seviyesine gelen bazı kişilerin ise hayatını kaybetmesine neden oluyor.

PUBG BAĞIMLISI ÇOCUK SU İÇMEYİ UNUTTU

Bu haftanın başlarında PUBG Mobile bağımlısı olan 16 yaşındaki Hindistanlı bir çocuk, oyun oynarken yemek yemeyi ve su içmeyi unuttuğu için hayatını kaybetti. Uzun süre yemek yemeyen çocuk halsiz düştü ve vücudu susuz kaldığı için dehidrasyon sıkıntısı yaşadı.

Hastalık belirtileri gösteren ve durumu fenalaşan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Hastaneye alındığında ilk olarak Covid-19 testi yapıldı. Virüs kapmış olabileceği düşüncesi ile yapılan test sonucu negatif çıktı. Fakat aşırı ishal sorunu yaşayan ve vücudu susuz kalan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını yitirdi.

HİNDİSTAN PUGB MOBİLE'E YASAK GETİRECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Hindistan, Çin uygulama ve teknoloji kullanımlarına karşı bir müddettir yasaklar getirmeyi amaçlıyor. Daha evvel CamScanner, TikTok ve 59 Xiaomi uygulamasını engelleyen Hindistan hükümetinin çok yakında bir diğer Çin uygulaması PUBG Mobile'e de yasak getireceği düşünülüyor.

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