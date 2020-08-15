PUBG bağımlısı çocuk açlıktan hayatını kaybetti! PUBG yasaklanıyor mu?

Oyun bağımlılığın kötü sonlarına zaman zaman şahit oluyoruz. Hindistan'da 16 yaşındaki PUBG Mobile bağımlısı bir çocuk, oyun oynarken yemek yemeyi ve su içmeyi unutunca açlıktan ve susuzluktan hayatını kaybetti. Ülkede, PUBG'nin yasaklanması şuan gündemde...