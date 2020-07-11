Mavi Bebek oyunu çocuklar için yeni tehlike! A'dan Z'ye tüm önemli noktalar

Birkaç yıl önce Mavi Balina oyunu ortaya çıkmış ve birçok intihar vakası görülmüştü. Çocuklar için tehlike içeren oyunlara bir yenisi daha eklendi: "Mavi bebek oyunu". Uzmanlar Mavi Bebek oyunu için uyarıda bulunuyor. Peki mavi bebek oyunu nedir, neden çocuklar için tehlikeli?