PUBG Corporation, Krafton Inc ile Birleşiyor

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) ve TERA gibi eğlence mülkiyetlerinden sorumlu KRAFTON, Inc. bugün, yan kuruluşu PUBG Corporation'ın bağımsız stüdyo sistemi altında tamamen KRAFTON ile birleştiğini duyurdu. Şirket; yeni adıyla PUBG Studio, bütünüyle geliştirmeye odaklanacak. Bu haber, PUBG Corporation'ın yayıncılık ve destek ekiplerinin KRAFTON'a entegre olduğunu detaylandıran bir önceki duyurusunu takip ediyor.
KRAFTON ayrıca, diğer iki yan stüdyosu olan PNIX, Inc. ve Delusion Studio, Inc.'in RisingWings, Inc. adlı yeni bir mobil oyun stüdyosu ile birleştiğini duyurdu. PNIX casual mobil oyunlara odaklı bir stüdyodur; Archery King ve Bowling King oyunları ile bilinen stüdyo dünya çapında sırasıyla 80 milyon ve 91 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Delusion Studio ise daha önce mobil RTS oyunu Castle Burn'u geliştirdi.
KRAFTON'ın bağımsız stüdyo sistemi, geliştirme ekiplerini kendi eşsiz kimliklerini oluşturma ve yaratıcı vizyonlarını takip etme özerkliği ile güçlendirmeyi amaçlıyor. Sistem artık PUBG Studio, Striking Distance Studios, Bluehole Studio ve RisingWings dahil olmak üzere toplam dört stüdyodan oluşuyor.
- PUBG Studio, PUBG ve PUBG MOBILE (belirli ülkelerde) için küresel destek sağlamayı sürdürecek. Stüdyo, espor ve eğlence sektörü de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda PUBG IP'sini geliştirmenin ve genişletmenin yollarını aramaya devam edecek.
- Striking Distance Studios, Glen Schofield tarafından yönetilen bir AAA geliştirme stüdyosudur ve şu anda PUBG Universe'de orijinal bir anlatı deneyimi hazırlıyor.
- Bluehole, TERA ve 10 Aralık'ta Güney Kore'de çıkacak olan ELYON oyunu da dahil olmak üzere öncü MMORPG'ler yaratma ve hizmet verme kurucu ilkelerini sürdürmeye kararlıdır.
- RisingWings, casual ve midcore mobil oyunlar geliştirmeye odaklanacak. Stüdyo, Golf King - World Tour ve MiniGolf King dahil olmak üzere mevcut oyunları için küresel destek sağlamaya devam ederken, 2021'in ilk yarısında piyasaya sürülecek olan strateji, arcade ve açık hava sporları projeleri üzerinde çalışacak.
KRAFTON hakkında daha fazla bilgi için https://www.krafton.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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