PUBG Corporation, Krafton Inc ile Birleşiyor

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) ve TERA gibi eğlence mülkiyetlerinden sorumlu KRAFTON, Inc., yan kuruluşu PUBG Corporation'ın bağımsız stüdyo sistemi altında tamamen KRAFTON ile birleştiğini duyurdu.