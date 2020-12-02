NVIDIA RTX 3060 Ti, RTX 2080 Super'den Hızlı Performansıyla Tanıtıldı

NVIDIA, beklenen yeni grafik kartı NVIIDA RTX 3060 Ti'ı resmi olarak tanıttı. Ampere GPU'suyla gelen yeni ekran kartı, RTX 30 ailesinin en ucuz üyesi olarak raflara çıkacak. Kartın fiyatı, 399 dolar olarak açıklandı.
RTX 3060 Ti, NVIDIA'ya göre RTX 2080 Super'den daha yüksek bir performans sunuyor. Dahası, yine NVIDIA'ya göre, yeni kart RTX 2060 Super'den yüzde 80 oranında daha güçlü.
RTX 3060 Ti 4864 CUDA çekirdeğine sahip ve 152 Tensor çekirdeği ile 38RT çekirdeği içeriyor. 17.4 milyar transistör içeren yeni ekran kartının 1.410 MHz frekans değeri, 1.665 MHz'e kadar çıkabiliyor. 8 GB GDDR6 belleklerle donatılan ekran kartının bellek frekansı ise 14Gbps.
RTX 3060 Ti, diğer RTX 30 serisi kartların sunduğu her şeyi sunuyor: Ray Tracing desteği, DLSS, NVIDIA Reflex ve Nvidia Broadcast uygulama desteği.
RTX 3060 Ti Benchmark Sonuçları Daha Önce Sızmıştı
Tanıtım öncesinde, RTX 3060 Ti'ın Benchmark sonuçları internete sızmıştı. Sızan bilgilere göre NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, resmi Geekbench OpenCL Benchmark sonuçlarında AMD Radeon RX 6800'ün performansıyla kıyasıya rekabet ediyor. 122 bin 605 puan topladığı açıklanan RTX 3060 Ti, böylece aynı testte 113 bin 159 puan toplayan RTX 2080 Super'den daha yüksek performans göstermişti. Dahası, Radeon RX 6800'ün sadece bir basamak gerisinde durması dikkat çekiyor. Aynı testte Radeon RX 6800'in aldığı sonuç 125 bin 291.
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