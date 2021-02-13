PUBG Güncelleme 10.3 PC Sunucularında Çıktı

Sezon 10'un başlangıcı, Haven adında sezona özel bir haritayı tanıttı.

PUBG Güncelleme 10.3 PC Sunucularında Çıktı

Sezon 10'un başlangıcı, Haven adında sezona özel bir haritayı tanıttı. Bugün, resmi olarak çıkan 10.3 Güncellemesi ile sezon, çeşitli performans yükseltmeleri ve yeni silah sesi seçme sistemi, Karakin için bazı aydınlatma iyileştirmeleri ve takım emote'ları gibi yeni özelliklerle zenginleşiyor. Tüm yama notlarına buradan, son güncelleme videosuna ise buradan erişebilirsiniz. Basın materyallerine buradan ulaşabilir ve basın sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yeni özelliklerle ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz;

  • Karakin Harita İyileştirmeleri: Karakin'de aydınlatmalarda iyileştirmeye gidilerek tüm aydınlatmalar düzenlendi ve her alanın kendi eşsiz hissi ve vurgusu verildi. Ek olarak genel hata düzeltmeleri, tüm harita boyunca oyuncu deneyimini daha iyi hale getirecek.
  • Silah Sesi Seçme Sistemi: Oyuncular M249, M416, Kar98k ve SKS dahil olmak üzere seçilmiş silah seslerinin orijinal ve yeniden düzenlenmiş versiyonları arasından seçim yapabilirler. Oyuncuların tüm yapması gereken Ayarlar menüsündeki Ses sekmesine tıklayıp tercihlerini belirlemek.
  • Takım Arkadaşlarınıza Emote Gönderme: Belirli ifadeler artık takım arkadaşlarıyla senkronize olarak birlikte kullanılabilir. Karakterinizin 15 metrelik yarıçapındaki oyuncularla emote'ları senkronize edin. Oyuncular, her bir ifadeyi ve sizinle aynı anda senkronize olabilecek maksimum oyuncu sayısını ana menüdeki Özelleştirme, İfadeler sekmesi altında görüntüleyebilirler.
  • İtibar Sistemi Güncellemesi: 10.2 Güncellemesi ile birlikte sunulan itibar sistemi, bir oyuncunun diğerlerine karşı iyi davranıp davranmadığını belirlemek için uygulandı. Sistem güncellendi ve böylece oyuncular, uçağa binmeden önce, başlangıç alanında bir maçtan çıkarsa, itibarı olumsuz yönde etkilenmeyecek. (Yalnızca normal oyunlar için geçerlidir, Dereceli oyunlarda geçerli değildir.)

Daha fazla bilgi için https://www.pubg.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya bizi sosyal medyada (Twitter/Instagram/Facebook/YouTube) takip edebilirsiniz. Makalenizle ilgili veya başka sorularınız varsa bize her zaman ulaşabilirsiniz.

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