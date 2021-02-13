Elon Musk'tan Tesla Roadster için ilginç açıklama: "Belki uçurabiliriz"

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, Tesla Roadster modeli aracı uçurma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Musk, "Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı çözmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı...

Elon Musk'tan Tesla Roadster için ilginç açıklama: "Belki uçurabiliriz"

ABD'de SpaceX ve Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk, Joe Rogan'ın podcast programına katıldı. Açıklamaları ile gündem olmaya devam eden Musk şimdi de bir sonraki yeni nesil Tesla Roadster modeli aracı 'uçurmak' için çalıştığını duyurdu.

ELON MUSK TESLA ROADSTER'I NASIL HAVADA TUTACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Businessinsider'ın haberine göre Musk, "Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı çözmeye çalışıyorum. Belki uçurabiliriz diye düşündüm ama çok yükseğe değil. Yani belki yerin bir metre kadar yukarıda uçabilir ya da onun gibi bir şey" ifadelerini kullandı.

Daha sonra sözlerine şunları ekledi: "Öyle bir sistem olacak ki araç düşse bile sadece süspansiyon sistemi patlayacak ancak sürücü ve yolcular zarar görmeyecek."

2022'DE SEVKİYATINA BAŞLANMASI HEDEFLENİYOR

Tesla şirketi, birkaç yıldır Roadster modelinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Musk, bu modelin mühendislik sürecini bu yıl bitirmeyi ve 2022'de sevkiyatına başlamayı umduğunu açıkladı.

Ünlü işadamı Elon Musk, Roadster'ın roket işlevine sahip olacağını ilk kez söylemiyor. 2018'de, arabanın "~ 10 küçük roket iticisi" içeren "SpaceX seçenek paketine" sahip bir versiyonunun olacağını tweetledi.

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