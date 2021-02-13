Elon Musk'tan Tesla Roadster için ilginç açıklama: "Belki uçurabiliriz"

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, Tesla Roadster modeli aracı uçurma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Musk, "Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı çözmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı...